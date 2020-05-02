50-летний российский бодибилдер и танцор Тарзан, муж певицы Наташи Королевой, насмешил сеть новым видео

Как передает Politeka.net, Сергей Глушко (настоящее имя артиста) опубликовал ролик в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал, как праздновал 1 Мая (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Тарзан с семьей вышел на свежий воздух, благо, частный дом позволяет гулять у себя на заднем дворе. Танцор позировал на лежаке в черном спортивном костюме, натянув на глаза красную кепку. Играла музыка, и Сергей шаловливо подтанцовывал ногами, поднимая их, скрещивая и расставляя. Рядом было слышно, как кто-то что-то нарезает, и немного виден женский локоть - скорее всего Наташи.

"Всех с праздником ТРУДА!😃😃😃", - подписал ролик Тарзан.

Примечательно, что до этого Королева делилась в Инстаграм кадрами, как они с сыном красят забор, главы семейства при этом рядом не было. Пользователи тут же предположили, что, наверное, тот лежал отдыхал, пока жена с ребенком "субботничали". Еще чуть раньше Тарзан хвастался в соцсети самогонным аппаратом, и даже показал, как "огненная вода" стекает в сосуд. Из этого всего складывается полная картинка, как звездная семейка отпраздновала 1 Мая - судя по всему, Тарзан, который продинамил субботник, - лучше всех.

"Наташа там с сыном заборы красят, а он лежит, Красавчик..."; "Лёжа мотивировать тоже надо уметь 🤣😍 Миру Май 😘"; "Мир! Труд! Май! С первой маевкой тебя, мил человек! А рабочие твои в поле забор красят?!!! Ох, за ними глаз, да глаз!"; "Наташа стол накрывает...сейчас будет шашлычок под первочок 😂"; "Смотри и ноги не заплетаются после первака самогончика!😄👏💖"; "Наконец-то в одежде 🤣", - комментируют в соцсети.

Напомним, любовник Наташи Королевой огорошил новой внешностью после тяжелой болезни.

Как сообщала Politeka, Королева пожаловалась на "репрессии" со стороны Украины.