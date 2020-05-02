Звезда популярного сериала "Школа" Елизавета Василенко показала неожиданное фото в своем блоге

Как сообщает Politeka.net, Елизавета Василенко сыграла блогера и самую яркую девочку Лолиту "Лолу" Гавриленко в популярном украинском сериале "Школа".

После успеха сериала на ее страницу в Instagram обратили внимание сотни тысяч подписчиков. Сейчас на ее блог подписано 978 тысяч пользователей сети. Новый снимок девушки удивил ее поклонников, ведь они заметили изменения на лице красавицы. Она действительно выглядит не реальной, а кукольной.

21-летняя актриса Елизавета Василенко, известная по украинского сериалу "Школа", очаровала фотографией с крыши высотки, показав, где она проводит карантин. Соответствующую фотографию актриса Василенко выставила на своей странице в Instagram.

Перед поклонниками девушка предстала с макияжем – максимально естественным с использованием косметики в нюдовой гамме: персиково-розовая помада, тоналка и тушь для длинных ресниц. Волосы звезды завиты и идеально уложены на пробор. На девушке майка с глубоким декольте, которая подчеркивает ее соблазнительные формы. На снимке девушка буквально напоминает украинскую певицу Надю Дорофееву.

Подписчики Василенко были шокированы новой фотографией юной актрисы. Многие одарили красотку тонной комплиментов. Но другие также заметили, что девушка выглядит действительно нереальной. Были среди комментаторов те, кто заподозрил девушку в использовании уколов красоты.



"Какая красота 💖💖💖", "Оу, милашка 🙈❤️😍🔥", "Нереальная😻😻😻", "Ваааауууу😻🔥", "Сколько мл вколола в губы", "А мы тебя любим♥️♥️,очень ,очень,сильно,ти лучик солнца😻😻", "Твоя улыбка освещает галактики 😍", "Лизочка ты такая зайка🐰🐰🐰", "Ты шикарна Лиз😍😍".

Напомним, что Елизавета Василенко в прозрачном белье устроила фотосессию для взрослых: «Несите огнетушитель!».

Как сообщала Politeka, Елизавета Василенко посветила сладкими местами в микро топе: «Это шикарно».

Также Politeka писала, что Елизавета Василенко взбудоражила страстными образами, показав свои прелести со всех сторон: «Шикарная».