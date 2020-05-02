37-летняя украинская певица Светлана Лобода влюбила в себя тысячи поклонников своей новой песней

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм кадры с очередным синглом (чтобы прослушать, проскролльте вниз). Светлана сопроводила песню жарким фото, на котором показала безудержную страсть. Артистка избавилась от одежды и обняла себя рукой, томно задрав голову и приоткрыв рот.

"Я променяю боль на сигарету

И на репит поставлю песню эту

Я буду танцевать сегодня до утра

С тобою рядом

продолжай .... ты уже можешь, я знаю ) #новыйСингл#мой, - Лобода сопроводила кадры строчками из песни.

За полчаса поклонники почти 30 000 раз оценили увиденное "сердечками". Пост собрал уйму комментариев. Правда мнение пользователей разделилось, одни остались в восторге от нового хита, другим же он "не зашел".

"Ошибочка, Светлана Сергеевна) с тобой вместе) 🙏🙏🙏"

"Пламя🌹"

"Нет таких слов и эмоций, какими можно было бы описать мой восторг от этой песни😻. Светлана, просто браво👏"

"Похоже на шансон 😐"

"Крутая песня 🔥🔥🔥🔥 крутая Света 🔥"

"Ни о чем. Не цепляет"

"всё на высшем уровне🔥🔥"

"Я схожу с ума !) 😂"

Ранее мы сообщали, Лобода не теряет время зря на карантине, решив "отточить" свою фигуру. Артистка опубликовала в "сториз" кадры тренировки. Будучи мамой двух деток, она вызывает много зависти в сети по поводу своей стройности. Таким образом, Светалана показала, что никакого сверхъестественного секрета в ее похудении нет, она просто много тренируется.

Девушка предстала в тесном спортивном костюме, который наилучшим образом подчеркнул все ее изгибы.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев