Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина предстала в скромном, но в то же время, очень привлекательном образе

Звезда позировала на диване, подогнув под себя ножки, пишет Politeka.net. Маша предстала в платье в клеточку с нескромным декольте.

Телеведущая выставила в вырез свою пышную грудь. Ее образ завершили украшения на шее и руках.

Звезда сделала черный хвостик сзади. Красотка посмотрела в окно и приоткрыла губы.

В посте авторы сообщили, что Маша Ефросинина дала интервью, в котором рассказала о разумном потреблении и своем режиме.

"Я стараюсь вставать в одно и то же время и так же системно завтракать. А дальше — все в графике!", - рассказала Мария.

Также телеведущая рассказала, что активно занимается спортом, а также смотрит сериалы. При этом звезда призналась, что ей пришлось отложить медитации из-за карантина, ведь ее сын требует постоянного внимания.

"Санюшке 5.5 лет и мне практически невозможно на час остаться одной. Очень скучаю по этим моментам. Считаю, что медитация очень сильно помогает, а точнее — помогла бы психологическому состоянию", - поделилась украинская знаменитость. ⠀

Также телеведущая затронула тему гигиены в наши дни. По мнению Ефросининой, она станет одной из последователей сегодняшних правил.

"Я была на съемке Всеукраинской школы онлайн и обратила внимание на то, что звукорежиссер, который вешал мне петличку, был в перчатках и в маске. И мне это понравилось", - сказала Мария.

За час пост собрал боле 1000 лайков и немного комментариев. Даже певица Джамала не устояла от смайликов.

"Боже, какое фото 😍🙈", "какая прекрасная Маша! ♥️", - написали пользователи сети.

Напомним, Ефросинина приспустила купальник и показала свое сокровище крупным планом.

Как сообщала Politeka, Ефросинина в пижаме выставила напоказ свое главное богатство: "Ну зачем так идеально?".

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина ужаснула резкими изменениями во внешности: «Будут проклинать!».