Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина предстала в скромном, но в то же время, очень привлекательном образе
Звезда позировала на диване, подогнув под себя ножки, пишет Politeka.net. Маша предстала в платье в клеточку с нескромным декольте.
Телеведущая выставила в вырез свою пышную грудь. Ее образ завершили украшения на шее и руках.
Звезда сделала черный хвостик сзади. Красотка посмотрела в окно и приоткрыла губы.
В посте авторы сообщили, что Маша Ефросинина дала интервью, в котором рассказала о разумном потреблении и своем режиме.
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"Я стараюсь вставать в одно и то же время и так же системно завтракать. А дальше — все в графике!", - рассказала Мария.
Также телеведущая рассказала, что активно занимается спортом, а также смотрит сериалы. При этом звезда призналась, что ей пришлось отложить медитации из-за карантина, ведь ее сын требует постоянного внимания.
"Санюшке 5.5 лет и мне практически невозможно на час остаться одной. Очень скучаю по этим моментам. Считаю, что медитация очень сильно помогает, а точнее — помогла бы психологическому состоянию", - поделилась украинская знаменитость. ⠀
Также телеведущая затронула тему гигиены в наши дни. По мнению Ефросининой, она станет одной из последователей сегодняшних правил.
"Я была на съемке Всеукраинской школы онлайн и обратила внимание на то, что звукорежиссер, который вешал мне петличку, был в перчатках и в маске. И мне это понравилось", - сказала Мария.
За час пост собрал боле 1000 лайков и немного комментариев. Даже певица Джамала не устояла от смайликов.
"Боже, какое фото 😍🙈", "какая прекрасная Маша! ♥️", - написали пользователи сети.
Напомним, Ефросинина приспустила купальник и показала свое сокровище крупным планом.
Как сообщала Politeka, Ефросинина в пижаме выставила напоказ свое главное богатство: "Ну зачем так идеально?".
Также Politeka писала, что Маша Ефросинина ужаснула резкими изменениями во внешности: «Будут проклинать!».