37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова появилась на обложке российского Vogue в образе супергероини

Фотографию обложки артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Светлана предстала в тесном корсете, который сжал ее прелести. Красотка подняла свой подбородок вверх, оголив красивее плечи и декольте. Ее волосы нежно спадали на одно плечо, добавляя пикантности образу. На груди у Ходченковой красовался знак супервумен.

Стоит отметить, что артистке не стали делать яркий макияж, благодаря чему она получилась очень необычной. За 15 минут фото собрало почти 2 тысячи лайков. В комментариях звезде фильмов студии «Квартал 95» оставили множество комплиментов.

«Интересный образ», «Офигеть», «Футуристическая», «Это бомба!» - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Светлана Ходченкова поделилась домашним фото, на котором блеснула длинными ножками. Актриса позировала в большом и пустом помещении с огромными окнами, за которыми раскинулся город. Ради эффектных кадров, звезда осталась только в худи оверсайз.

Как известно, Светлана Ходченкова одна из самых успешных российских актрис современности. Кроме ролей в российском и украинском кино, она снималась в Голливуде. Светлану можно увидеть в фильме «Росомаха. Бессмертный».

Напомним, что Светлана Ходченкова соблазнила новым эффектным образом: "Ураган".

Как сообщала Politeka, раздетая Светлана Ходченкова без стеснения блистала в одних украшениях: жаркое фото.

Также Politeka писала, что звезда фильмов «Квартал 95» взбудоражила чувственным образом без одежды: «Взрывная блондинка».