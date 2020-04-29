37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова появилась на обложке российского Vogue в образе супергероини
Фотографию обложки артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Светлана предстала в тесном корсете, который сжал ее прелести. Красотка подняла свой подбородок вверх, оголив красивее плечи и декольте. Ее волосы нежно спадали на одно плечо, добавляя пикантности образу. На груди у Ходченковой красовался знак супервумен.
Стоит отметить, что артистке не стали делать яркий макияж, благодаря чему она получилась очень необычной. За 15 минут фото собрало почти 2 тысячи лайков. В комментариях звезде фильмов студии «Квартал 95» оставили множество комплиментов.
«Интересный образ», «Офигеть», «Футуристическая», «Это бомба!» - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Светлана Ходченкова поделилась домашним фото, на котором блеснула длинными ножками. Актриса позировала в большом и пустом помещении с огромными окнами, за которыми раскинулся город. Ради эффектных кадров, звезда осталась только в худи оверсайз.
Как известно, Светлана Ходченкова одна из самых успешных российских актрис современности. Кроме ролей в российском и украинском кино, она снималась в Голливуде. Светлану можно увидеть в фильме «Росомаха. Бессмертный».
Напомним, что Светлана Ходченкова соблазнила новым эффектным образом: "Ураган".
Как сообщала Politeka, раздетая Светлана Ходченкова без стеснения блистала в одних украшениях: жаркое фото.
Также Politeka писала, что звезда фильмов «Квартал 95» взбудоражила чувственным образом без одежды: «Взрывная блондинка».