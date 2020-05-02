Певица Анна Седокова похвасталась своей пятой точкой перед зеркалом
Известная украинская исполнительница Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, не может прожить и дня без новых снимков в Instagram.
Артистка обожает демонстрировать свою фигуру в откровенных нарядах и пикантных позах, за что ее неоднократно критиковали фолловеры, ведь она мать троих детей, а значит должна, по их мнению, выглядеть скромнее.
Отмена карантина с 4 мая: ограничения отменяют, "украинцы смогут ходить в ТЦ и..."
Келли Гейл из "Victoria’s Secret" поразила идеальными рельефами в купальнике: "Фантастика"
Молодая красотка из "Квартал 95" посветила бельем, изогнувшись в томной позе: "Ух, сочно"
Доллар сошел с ума перед "майскими", в обменниках переполох: как изменился курс
В этот раз Седокова снова показала соблазнительное фото, на котором стоит в черном боди перед зеркалом.
«И пока я погрузилась в учебу и у меня нет времени писать длинные посты, поэтому просто выставлю очень красивую sexy-фотографию🔥», - подписала снимок Анна.
Ранее мы писали, что Седокова похвасталась интимным кадром в серебристом бикини и сразила сеть.
В этот раз артистка появилась перед зеркалом в крошечном серебристом бикини, едва ли скрывающем ее достоинства. Анна, похоже, решила продемонстрировать всю свою фигуру самым жарким и удобным способом.
Так, артистка опубликовала горячий снимок из ванной. На фото она позирует стоя в соблазнительной позе перед зеркалом. На певице – нижнее белье серебристого оттенка с тонкими перемычками на бедрах, которое оттенило ее ровный шоколадный загар.
Напомним, Седокова резко пристыдила Тодоренко после скандального заявления о женщинах.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Седокова всполошила кадром в одних трусах: "Таким жаром веяло только от Жанны Фриске".
Также Politeka писала, что Седокова в растрепанном виде насмешила сеть огромным костюмом.