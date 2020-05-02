Певица Анна Седокова похвасталась своей пятой точкой перед зеркалом

Известная украинская исполнительница Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, не может прожить и дня без новых снимков в Instagram.

Артистка обожает демонстрировать свою фигуру в откровенных нарядах и пикантных позах, за что ее неоднократно критиковали фолловеры, ведь она мать троих детей, а значит должна, по их мнению, выглядеть скромнее.

В этот раз Седокова снова показала соблазнительное фото, на котором стоит в черном боди перед зеркалом.

«И пока я погрузилась в учебу и у меня нет времени писать длинные посты, поэтому просто выставлю очень красивую sexy-фотографию🔥», - подписала снимок Анна.

Ранее мы писали, что Седокова похвасталась интимным кадром в серебристом бикини и сразила сеть.

В этот раз артистка появилась перед зеркалом в крошечном серебристом бикини, едва ли скрывающем ее достоинства. Анна, похоже, решила продемонстрировать всю свою фигуру самым жарким и удобным способом.

Так, артистка опубликовала горячий снимок из ванной. На фото она позирует стоя в соблазнительной позе перед зеркалом. На певице – нижнее белье серебристого оттенка с тонкими перемычками на бедрах, которое оттенило ее ровный шоколадный загар.

Напомним, Седокова резко пристыдила Тодоренко после скандального заявления о женщинах.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Седокова всполошила кадром в одних трусах: "Таким жаром веяло только от Жанны Фриске".

Также Politeka писала, что Седокова в растрепанном виде насмешила сеть огромным костюмом.