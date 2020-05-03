Украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками-2019» Анна Ризатдинова, которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, изящно выгнулась в спортивном наряде

Красотка опубликовала снимок в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Анна предстала в светлой облегающей маечке, которая обтянула ее красивую фигуру, и маленьких шортах, благодаря которым заметны стройные ножки.

Спортсменка слегка отставила бедро, засветив идеальные изгибы. В руках она держала скакалку.

Гимнастка смотрела в камеру, не улыбаясь. Макияж Анны - с акцентом на глаза.

"Чувствую к этому лету я буду готова как никогда ☄️😅, а вы?) Какие виды спорта практикуете сейчас дома?", - подписала снимок Ризатдинова.

За десять минут пост собрал более 500 лайков и немного комментариев.

"Сгибание и разгибание 💪😂и очень strong работают мышцы лица 😉", "каждый день делаю упражнения !", "Йога, гимнастика, зарядка💖😘😄", "Анна, ты выглядишь прекрасно", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Ризатдинова опубликовала фото, на котором позировала, лежа на кровати. Красотка была в черной шелковой ночнушке, подчеркнувшей ее красивую фигуру.

В частности, из-под ткани выпирали груди звезды. Тонкие бретельки смотрелись на плечах очень элегантно. Также можно заметить тонкую талию.

Ранее сообщалось, что Анна Ризатдинова лежала на кровати в черной футболке с белыми надписями. Позади нее виднелся ноутбук с включенным фильмом.

Девушка распустила длинные пышные волосы и смотрела в камеру. На лице звезды выделялись лишь брови, возможно, Анна без макияжа.

Гимнастка прикоснулась рукой к подбородку, засветив темный маникюр и посмотрела в камеру.

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