Украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками-2019» Анна Ризатдинова, которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, изящно выгнулась в спортивном наряде
Красотка опубликовала снимок в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Анна предстала в светлой облегающей маечке, которая обтянула ее красивую фигуру, и маленьких шортах, благодаря которым заметны стройные ножки.
Спортсменка слегка отставила бедро, засветив идеальные изгибы. В руках она держала скакалку.
Гимнастка смотрела в камеру, не улыбаясь. Макияж Анны - с акцентом на глаза.
"Чувствую к этому лету я буду готова как никогда ☄️😅, а вы?) Какие виды спорта практикуете сейчас дома?", - подписала снимок Ризатдинова.
Украинская Кардашьян без белья едва удержала упругие «бомбочки»: идеальный размер
Беда у Меган Маркл, суд принял жесткое решение по делу жены принца Гарри: первые подробности
Ткач и Кошевой из Квартал 95 неожиданно вляпались в скандал: "Вас посадят!", видео
Как выглядели Лобода, Гросу, Билык и другие украинские звезды до пластики: все ради славы
За десять минут пост собрал более 500 лайков и немного комментариев.
"Сгибание и разгибание 💪😂и очень strong работают мышцы лица 😉", "каждый день делаю упражнения !", "Йога, гимнастика, зарядка💖😘😄", "Анна, ты выглядишь прекрасно", - написали пользователи сети.
Напомним, Анна Ризатдинова опубликовала фото, на котором позировала, лежа на кровати. Красотка была в черной шелковой ночнушке, подчеркнувшей ее красивую фигуру.
В частности, из-под ткани выпирали груди звезды. Тонкие бретельки смотрелись на плечах очень элегантно. Также можно заметить тонкую талию.
Ранее сообщалось, что Анна Ризатдинова лежала на кровати в черной футболке с белыми надписями. Позади нее виднелся ноутбук с включенным фильмом.
Девушка распустила длинные пышные волосы и смотрела в камеру. На лице звезды выделялись лишь брови, возможно, Анна без макияжа.
Гимнастка прикоснулась рукой к подбородку, засветив темный маникюр и посмотрела в камеру.
Напомним, фаворитка Ямы сверкнула упругим телом в откровенном топе
А еще Politeka писала, что фаворитка Ямы выставила напоказ упругое тело в крохотном топе
Также Politeka сообщала, что любимица Влада Ямы в прозрачном купальнике устроила грязные игры на камеру