Меган Маркл не смогла отсудить у СМИ деньги за моральный ущерб

Герцогиня явно не рассчитывала на то, что начнет проигрывать в суде против британских СМИ с первых же заседаний. Накануне судья отклонил большую часть претензий, составленных командой герцогини Сассекской, по делу о попавшем в СМИ личном письме, которое она писала отцу Томасу.

Как стало известно, судья Уорби отклонил обвинения Меган в том, что журналисты разожгли между ней и отцом конфликт и намеренно очерняли ее в своих публикациях.

Якобы репортеры только частично процитировали письмо, исказив тем самым информацию. Суд счёл, что для рассмотрения этих претензий у жены принца Гарри не хватает доказательств и частично отклонил обвинения Маркл.

Речь идет о том, что сокрытие некоторых частей ее письма было "нечестным" и издание хотело опубликовать оскорбительные истории, касающиеся Меган. Однако судья отметил, что в случае, когда обвинения буду обоснованы надлежащим образом, то их могут вернуть к делу. Возможно, обсуждение травли Маркл в СМИ будет рассмотрено позже в отдельном порядке.

Пока судья решил сконцентрироваться на том, насколько законна была публикация личного обращения Меган к отцу. Учитывая, что друзья герцогини и без этого частично процитировали его в СМИ. Письмо журналистам, напомним, лично передал Томас Маркл.

Интересы Меган в суде, представляет один из самых влиятельных адвокатов в Англии Дэвид Шерборн, который был адвокатом принцессы Дианы.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".

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