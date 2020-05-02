Меган Маркл не смогла отсудить у СМИ деньги за моральный ущерб
Герцогиня явно не рассчитывала на то, что начнет проигрывать в суде против британских СМИ с первых же заседаний. Накануне судья отклонил большую часть претензий, составленных командой герцогини Сассекской, по делу о попавшем в СМИ личном письме, которое она писала отцу Томасу.
Как стало известно, судья Уорби отклонил обвинения Меган в том, что журналисты разожгли между ней и отцом конфликт и намеренно очерняли ее в своих публикациях.
Якобы репортеры только частично процитировали письмо, исказив тем самым информацию. Суд счёл, что для рассмотрения этих претензий у жены принца Гарри не хватает доказательств и частично отклонил обвинения Маркл.
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Речь идет о том, что сокрытие некоторых частей ее письма было "нечестным" и издание хотело опубликовать оскорбительные истории, касающиеся Меган. Однако судья отметил, что в случае, когда обвинения буду обоснованы надлежащим образом, то их могут вернуть к делу. Возможно, обсуждение травли Маркл в СМИ будет рассмотрено позже в отдельном порядке.
Пока судья решил сконцентрироваться на том, насколько законна была публикация личного обращения Меган к отцу. Учитывая, что друзья герцогини и без этого частично процитировали его в СМИ. Письмо журналистам, напомним, лично передал Томас Маркл.
Интересы Меган в суде, представляет один из самых влиятельных адвокатов в Англии Дэвид Шерборн, который был адвокатом принцессы Дианы.
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.
Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".
Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.