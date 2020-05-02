Парочка думала, що в США буде краще

Принц Гаррі почав шкодувати про життя, на яке прирік себе в компанії Меган Маркл

Різні джерела і друзі принца Гаррі повідомляють, що в період пандемії китайського вірусу він встиг неодноразово пошкодувати про те, що не перебуває зараз у Великобританії, а живе в США.

За інформацією журналістів видання Daily Mail, онук Єлизавети буквально не знав, куди себе подіти, коли стало відомо про хвороби принца Чарльза.

«Він усвідомив, що все б віддав за можливість відмотати час назад і не їхати з Великобританії в цьому березні», - розповідають інсайдери журналістам.

Крім того, за словами джерела, близького до монаршої сім'ї, герцог Сассекський трохи в шоці і вважає, що його життя перевернулося з ніг на голову, він буквально не занходить собі місця. Події розвиваються дуже швидко.

«Він був щасливий, коли служив в армії. Потім він зустрів Меган, і життя знайшло нові фарби. Але він передбачав, що все обернеться саме так», - зазначило джерело.

До того ж, як стверджують інсайдери, на тлі стресу відносини з Меган теж стали поступово погіршуватися, все частіше королівське подружжя виясняють стосунки на підвищених тонах. Можна сказати, що їхній шлюб тріщить по швах.

Однак, за їх словами, у принца все ж є запасний план. Виявляється, він встиг придбати для себе невеликий маєток в Котсуолдсе.

«Гаррі вже не впевнений, що у з них дружиною все буде добре в Штатах. Так що він спеціально шукав собі тихе місце Великобританії, куди він може повернутися», - наполягає анонім.

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