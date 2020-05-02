25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, ставшая мегапопулярной после роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты", предстала в красивом платье

Красотка часто публикует снимки в своем Инстаграм, чем безумно радует своих фанатов, передает Politeka.net. Так, на одном из последних фото, красотка блистала в платье, которое идеально пришлось ей по фигуре.

Анна во время съемок сериала позировала в наряде бежевого оттенка с черным пояском на талии, выделивший ее стройность.

Наряд имел длину ниже колена, из-за чего можно было рассмотреть туфельки актрисы - лодочки на шпильках.

Волнистые волосы Женька из "Сватов" закинула набок. Завершил ее образ макияж с акцентом на губы.

Стоит отметить, что красотка позировала на стоянке возле мотоциклов.

В посте Анна призналась, что уже не помнит, когда последний раз видела себя такой в зеркале.

"Честно признаться, в домашней пижаме мне намного комфортней. И выгуливать ежедневно одни и те же любимые джинсы тоже кайфово🧘🏼‍♀️✨ Мой карантин становиться все продуктивнее и продуктивнее, к концу надеюсь составить список достижений💪🏼 и если хватит мужества, поделюсь им с вами 💁🏼‍♀️ Ну что вы там? Как оно? Как дела?😃", - написала актриса.

За полчаса пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев:

"Лапочка 😍😍😍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Лепота ❤️", "Прошу меня простить, но я смотрел на байки😍❤❤", "Очень очень обворожительная🔥", "Самая красивая самая умная и просто моя любимая актриса❤️❤️❤️❤️😍😍😍моя любовь♥️♥️♥️❤️😘😘", "Ты невероятно красивая принцесса", "Ань, привет! У меня дела норм, как у тебя??)", "Боже какая красивая!", "Великолепная😍👏", "От такой красоты у меня солнце встало😘😘".

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