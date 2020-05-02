Популярная российская актриса Кристина Асмус поделилась отрывком из нового сериала «Беезумие», в котором она снимается

Видео она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. В ролике Асмус разговаривает с режиссером нового онлайн-сериала Александром Молочниковым по видеосвязи. У Асмус живот, так как она играет беременную. Кроме этого, у нее потекла косметика и образовали темные круги под глазами. Молочников интересуется, когда Кристина сможет родить, ведь этот процесс неуправляемый. Артистка с фанатичным видом заявляет: «Это Стычкин неуправляемый, а я рожу тебе, когда нужно».

«Изначально планировалось, что мы все играем сами себя, но что-то пошло не так. Такого я точно ещё не пробовала ни в театре, ни в кино. Уууух, уже ждём 3 серию, там такооооое)», - написала Асмус.

Она отметила, что сценаристы, продюсеры и вся творческая группа проекта феноменально крутые! В комментариях Кристине оставили множество комментариев к ее ролику.

«Вы нереально крутая команда. Жду 3 серию», «Круто», «Кристина, вы молодильные яблочки не кушаете? Вам больше 23 лет не дать, откройте нам секрет свой», «Кристина, это просто супер Бомба!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус поделилась фото, на котором она нежилась в кровати в одной мужской рубашке. Красотка улыбалась, закрыв глаза и кокетливо приспустив рубашку с плеча.

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