Російська актриса Христина Асмус здивувала шанувальників словами про новий тренд, що набирає обертів в мережі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Isntagram зірки.

«Зараз в черговий раз розмовляла з одним блогером, у якого 0 підписок. І нам моє питання чому? 🤔 Відповідь: «Нууу, так багато роблять. Начебто модно. На сторінці красиво виглядає. І для бізнесу краще.» 📈🙈 І так багато відповідали 🤷🏼‍♀️ Додаючи «але ти не хвилюйся, я все одно заходжу до тебе на сторінку постійно. І до інших заходжу. Артистам і друзям. Цікаво ж» 😂🤯 WTF?! В чому сенс, якщо це не детокс від непотрібної інформації? Ми типу круті, ми вище підписок?))))) 💟», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Асмус позує сидячи на ліжку в довгій сукні і червоному піджаку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Капець, це робота», «вау, пощастило Харламову. Така красуня, та ще й з адекватними мізками. Ось це так», «як завжди – на висоті», - пишуть вони.

До цього ми писали, що російська актриса Христина Асмус поділилася ніжним знімком в ліжку. Нове фото з'явилося на особистій сторінці зірки в Instagram. Христина ніжилася в ліжку в одній чоловічій сорочці, але чоловіка поруч з нею не було. Красуня посміхалася, закривши очі і кокетливо приспустивши сорочку з плеча. Асмус оголила рівно стільки тіла, скільки дозволила їй совість.

«Стрижка або все-таки довге волосся?», - запитала Асмус у своїх шанувальників, нагадуючи, що нещодавно підстриглася під час зйомки інтерв'ю.

за 15 хвилин пост Асмус зібрав понад 12 тисяч лайків. В коментарях думку з приводу довжини волосся розділялося.

Нагадаємо, що Христина Асмус зізналася, як грішить ночами, Тарзан схвалює: "Харламов тільки радий".

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