Популярна російська актриса Христина Асмус поділилася ніжним знімком в ліжку

Нове фото з'явилося на особистій сторінці зірки в Instagram, передає Politeka.net. Христина ніжилася в ліжку в одній чоловічій сорочці, але чоловіка поруч з нею не було. Красуня посміхалася, закривши очі і кокетливо приспустивши сорочку з плеча. Асмус оголила рівно стільки тіла, скільки дозволила їй совість.

«Стрижка або все-таки довге волосся?», - запитала Асмус у своїх шанувальників, нагадуючи, що нещодавно підстриглася під час зйомки інтерв'ю.

За 15 хвилин пост Асмус зібрав понад 12 тисяч лайків. В коментарях думка з приводу довжини волосся розділилася.

«Без сумніву довгі», «Питання хто фоткав тебе? Невже Гар?», «Ти красуня, тобі у будь-якому разі буде супер)))», «Стрижка виглядає стильно, дорого, довге волосся не виглядає стильно, якщо звичайно це волосся не товстелезне як грива у коня й блищить на сонці», «Кріс, дєтка. Ти прекрасна. Обожнюю тебе. Дівчина на мільйон», «А чому так гаряче», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Христина Асмус поскаржилася на нову хвилю хейта проти неї. Зірку знову почали обзивати через вагітну роль в серіалі. Актриса виклала пост, де була з животом, але він виявився несправжнім.

Нагадаємо, що Христина Асмус зізналася, як грішить ночами, Тарзан схвалює: "Харламов тільки радий".

Як повідомляла Politeka, з'явилося відео породіллі у ванній Асмус, екс-чоловік Собчак не стримався: "Хвора на голову".

Також Politeka писала, що заплакана Асмус влаштувала істерику після витівки з пологами у ванній, відео: "Майте совість!".