Украинская исполнительница Мишель Андраде изменилась до неузнаваемости, показав роскошную фигуру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Все будет супер», - пишут они.

Уточним, что на опубликованном снимке Андраде позирует в парике блондинки и элегантном платье, выставив напоказ роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Превосходство», «это улет», «боже, как такую красоту можно было скрывать?», - пишут они.

До этого мы писали, что известная украинская певица Мишель Андраде, которая работает с продюсером Потапом, порадовала поклонников соблазнительными танцами.

Видео она опубликовала на своей странице в Интстаграм. Это ролик, снятый на тренировке. Мишель одета в спортивную одежду и каблуки, которые используют для занятий. Певица соблазнительно двигается, изгибается и показывает во всей красе свои прелести.

«Танцюльки..ааа как скучаю за групповыми занятиями», - подписала видео Мишель.

За день ее видео посмотрели более 86 тысяч раз. В комментариях юной звезде оставили множество комплиментов.

«Смешные шортики», «Вау», «Грязные танцы. Похоже на кино, но в Украине», «Очень хот», «Мишель ты такая молодец!», «Сильно», «Мишель, ты лучшая!», «Ух, ты просто жар», «Как я долго ждала твоих танцев», «Кайф», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Мишель Андраде засветила лишнее в кожаном плаще: "Просто космос".

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде распахнула кофту и показала «бугорки»: «Как скучаю…».

Также Politeka писала, что влажные дочь Потапа и Мишель Андраде устроили взрослые игры без одежды на камеру: "Огонь".