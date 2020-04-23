Известная украинская певица Мишель Андраде, которая работает с продюсером Потапом, порадовала поклонников соблазнительным видом

Красотка предстала в купальнике на тонких бретельках с глубоким декольте, сообщает Politeka.net. Прелести артистки едва держались в столь откровенном наряде.

Также на украинской знаменитости были спортивные штаны. Певица раставила ноги, поставив между ними бутылку с водой.

Артистке распустила волосы и закинула их набок, при этом посветив круглой серьгой в ухе.

Мишель пристально смотрела в камеру и приоткрыла губы.

Фото было сделано сквозь решетки вентилятора.

"Просто красивую фоточку захотелось выставить) не против?? 🌸", - подписала снимок Андраде.

Почти за час пост собрал примерно 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Против", "выставить*", "она пишет с акцентом", "Господи какая ты красивая 😍😍😍😍😍", "Очень красивая фоточка, малышечка моя❤️", "🔥🔥🔥Огонь🔥🔥🔥 ", "Мишелька, красавица ❤️😍", "Красотока 😍 ! Конечно нет ! Очень радуешь на карантине ❤️", "Очень даже за👍🏾", "Нене не против красотка Мишель🔥", "Шикарная🔥", "Да всегда пожалуйста 😉😈", "Фотография офигенная👏👏👏👏", "Я бы сказал очень красивая", "Мишелька - ты супер:)", "Какая красивая ,уххххх😍🔥", "Любимая я только за какая же ты красивая СЛАВА БОГУ🙌", "Ты кайф", "Огонь🤤🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, подопечную Потапа запечатлели в черном топе, небольших стильных очках и коротком кожаном плаще, под которым видно кружевные оборки. Стоит отметить, что полы едва прикрывают бедра и обнажают весьма пикантные места.

В руках у певицы можно заметить полиэтиленовый пакет. Вероятно, она выносила мусор.

Напомним, Андраде показала самые эффектные позы прямо в кресле, дочь Потапа оценила.

Также Politeka сообщала, что роскошная Мишель Андраде в облегающей майке показала свою гордость.

А еще Politeka писала, что юная подопечная Потапа устроила грязные танцы прямо в баре.