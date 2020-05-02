Бывшая невеста украинского певца Виталия Козловского Рамина Эсхакзай поделилась соблазнительным снимком с тренировки

Свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Девушка устроилась на полу в обтягивающих лосинах и тесном спортивном топе. Она сделала селфи в зеркало. Все внимание поклонников было приковано к пышной груди красотки, которая прекрасно просматривалась через топ.

«Давайте накидаем друг другу любимый список фильмов», - предложила звезда, отметив, что в ее топ входят фильмы «Платформа», «Отель Мумбаи», «Капернаум», «Непрощенный» и «Текст».

За 20 минут пост звезды оценили более 1,4 тысяч раз. В комментариях поклонники стали обсуждать фильмы и хвалить фигуру Рамины.

«Красотка», «Как же сильно тебя хочу», «Нравишься мне. Люблю полненьких», «Горячая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Рамина Эсхакзай поделилась фото в домашней обстановке: с песиком на руках, а также в объятиях своего бойфренда девушка просто сияла от счастья. С Виталием Козловским у девушки не сложилось, но, похоже, Рамина не нарадуется отношениям с юристом Прониным. Поскольку сейчас карантин, звезда сети решила показать, как она проводит время в кругу самых близких в своей городской квартире.

Напомним, что Рамина Эсхакзай показала себя на постели в тонкой маечке: «вирус не пройдет».

Как сообщала Politeka, Рамина Эсхакзай без макияжа сверкнула своей драгоценностью: "Суперовая!".

Также Politeka писала, что Рамина Эсхакзай похвасталась упругими формами в тесном топе: "Красотка".