Не кожна зірка ризикне показатися "не при параді"

Сидячи в чотирьох стінах на карантині, зірки все частіше показуються перед шанувальниками без макіяжу, демонструючи природну зовнішність

Не стала винятком і телеведуча, екс-учасниця шоу «Холостяк» і колишня кохана співака Віталія Козловського Раміна Есхакзай, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася знімком своїх процедур краси. Дівчина постала перед шанувальниками з прозорими патчами з синіми вкрапленнями під очима. Варто відзначити, що шкіра ведучої виглядає просто ідеально: свіжа, пружна і світла.

«Патчі для селфі», – підписала вона фотографію.

Також у кадрі Раміна блиснула своїм татуюванням у вигляді діаманта на зап'ясті.

«Яка приємна зовнішність!», «Дуже красива😍😻», «Суперова🤩», «Як гарно ви виглядає. А головне - свіжо 🔥🔥🔥», «Нарешті зробила пластику носа?», – пишуть в коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що ведуча YouTube-каналу «Ходять чутки» розмістила нову фотографію. На знімку вона позує в спортивному одязі: обтягуючому рожевому топі і лосинах у тон. На фото Раміна посміхається.

Дівчина розповіла про свої спостереження під час карантину в Україні, і про те, куди можна не витрачати час і гроші. Так, вона вважає, що після закінчення карантину багато людей зрозуміють, що немає сенсу знімати величезні офіси, бо можна ефективно працювати з дому.

«А ще багато зрозуміють, що можна не витрачати гроші на абонемент в зал і займатися вдома, Я це зрозуміла ще в листопаді 2019 року», - написала Раміна.

За її словами, 20-30 хвилин в день занять і правильне харчування дають дуже хороший результат.

Нагадаємо, Козловський не втримався і розніс колишню після скасування весілля.

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