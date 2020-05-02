Дочь легендарной супермодели 1990-х Синди Кроуфорд Кайя Гербер стала лицом модного журнала

Новую обложку она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На первом фото Кайя позирует для итальянской версии Vogue. Она надела черную мини юбку с рюшами и черную рубашку. Юная модель подняла вверх руки, оголив свой живот. Необычный образ был дополнен гольфами. Стоит отметить, что на голове у звезды красовалась странная прическа. На втором снимке модель одета в мужской костюм.

«Новая обложка для vogueitalia и luomovogue. Я так горжусь тем, что являюсь частью проекта, который пересекает гендерные границы», - написала Гербер под постом.

За полчаса пост девушки оценило более 40 тысяч человек. В комментариях юной копии Кроуфорд оставили множество комплиментов.

«Вау», «Королева», «Очень мило», «Это тело огонь», «Малыш, тебе идет черное», «Ты невероятная», «Богиня» «Носить носки с сандалиями классно!», «А мама видела?», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кайя Гербер поделилась очень личным фото. 18-летняя модель выбрала тесную маечку, которая едва прикрывает ее округлившиеся формы. Она не стала наносить макияж, вместо этого подкрасив лишь ресницы. Девушка выпятила вперед свою грудь и соблазнительно посмотрела в кадр. Пикантности образу добавили пухлые губы модели.

Напомним, что Кайя Гербер посветила грудью в экстремальном декольте: от фото становится жарко.

Как сообщала Politeka, Кайя Гербер посветила аппетитными прелестями под водой: «Совсем как русалка».

Также Politeka писала, что роскошная Синди Кроуфорд поразила интимными фото домашних родов: "Сердце разбивается...".