Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко показала роскошное тело во время импровизированной фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Сам себе сфотограф», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кумейко позирует в пикантном наряде с вырезом, демонстрируя роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ох, это просто жесть, а не фотки», «это огонь», «вот это бомбы!», «вааа, самая красивая», «эффектная», «бомбезная», - пишут они.

Уточним, что среди звезд, которые лайкнули снимки Кумейко, есть и украинская телеведущая Леся Никитюк.

До этого мы писали, что украинская исполнительница Анастасия Кумейко порадовала фанатов и показала, чем ее наградила природа в одной сетке.0

«Воспоминания», - коротко говорится в сообщении.

На нем певица позирует в наряде без штанов, демонстрируя роскошные ноги в одной сетке. Как можно заметить, звезда позирует на балконе в одной майке.

Обратим внимание, что снимок является архивным – Кумейко сделала его еще в 2018 году. При этом ее поклонники не смогли что-либо сказать, поскольку фотографией она поделилась в Сторис.

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