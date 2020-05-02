Дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла поделилась откровенными фотографиями

Архивные фото она опубликовала в сториз на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Алла устроила рубрику с вопросами, выкладывая в сториз ответы и старые фото.

На одном из снимком Алла предстала в красном купальнике с глубоким вырезом. Девушка стояла на яхте и смотрела вдаль. Грудь красотки обтягивал влажный купальник, который едва сдерживал ее прелести. На фото видно, что у Добкиной идеальная фигура.

На втором снимке Алла сидела спиной к камере в платье, которое она спустила с плеч, оголив спину и плечи. Девушка закинула голову, ее роскошные волосы спустились на спину. Она посоветовала подписчице, от которой ушел мужчина, не переживать.

Также Алла поделилась с поклонниками фото с ярким макияжем. Обычно Добкина очень сдержанно красится. Вероятно, это был снимок с какого-то мероприятия.

Ранее мы писали, что Алла Добкина показала себя маленькую, но снимок вышел весьма провокационным. Милая девочка стояла в красной кофте и колготках. У нее в руках красовалась бутылка водки. Пожалуй, папе лучше не видеть таких фото.

Также в последнее время Добкина все чаще делится фото со своим сыном. Она публикует как повседневные снимки так и профессиональные фото.

Напомним, что Добкина показала главного мужчину своей жизни: "Какой сладкий".

Как сообщала Politeka, Добкина выставила напоказ то, чем покоряет сердца мужчин: "Роковая красотка", фото.

Также Politeka писала, что Добкина засветилась в объятиях скандального отца: «Как две капли».