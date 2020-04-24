Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна Алла показала сміливе фото
На ньому Алла стоїть у сукні, швидше за все, а в руках тримає зовсім голого сина Маріка. Добкіна міцно обняла його обома руками і дивилася прямо в камеру. Фотографія вийшла дуже ніжний і чудовою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Марік
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Марун взагалі любитель поїсти, але тільки те, що йому смачно реально))
Багато пишуть питання про харчуванні його..нам вже 1,5 року і я даю йому те, що я їм", - написала Добкіна.
Фотографія зібрала півтори тисячі лайків і фанати написали кілька коментарів:
"Який солодкий хлопчик", "Славний малюк", "Які ви і Марік класні".
Повідомлялося, що донька скандально відомого політика, екс-нардепа Михайла Добкіна Алла з користю проводить час на карантині.
Відповідне відео Алла Добкіна опублікувала у своєму мікроблозі Instagram.
Дочка екс-нардепа, як і всі українці, дотримується карантину. І користуючись тим, що їх сім'я живе у великому заміському будинку, Алла Добкіна проводить час на свіжому повітрі.
Раніше ми повідомляли, що дочка відомого українського політика Алла Добкіна в очікуванні закінчення карантину вирішила часу дарма не втрачати і поповнити свій гардероб.
На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала кілька знімків, продемонструвавши обновку, – куртку-косуху з матеріалу, що імітує шкіру крокодила. У підписі до фото вона підкреслила, що це – виріб вітчизняного бренду. Ціна такої краси – три тисячі гривень.
Нагадаємо, дочка Добкіна похвалилася головним чоловіком в своєму житті
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