Известный российский комик, резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал забавное видео
Такие развлечения повеселило его поклонников, но не обошлось и без колких комментариев.
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"Умеет лизать. Чья школа?", "Это любовь!", "Они обычно больное место лижут))", "Панин так же говорил", " Он ж*пу лизал до этого", "Панин так же начинал..", - писали под постом комика.
Отметим, что 32-летняя российская актриса Кристина Асмус, которая является женой комика Гарика Харламова, ошарашила поклонников странным видео на котором она рожает в ванной. На кадрах слышно, как Асмус громко кричит, сидя в ванной. Артистка имитирует домашние роды и обещает поделиться опытом с поклонницами.
За два дня ролик Асмус собрал более 1,1 миллиона просмотров. В комментариях стали бурно обсуждать беременность Асмус, а также ее поведение в ванной.
Одни комментаторы оценили шутку звезды и посмеялись над поклонниками, которые поверили в ее положение. Другие стали осуждать Асмус за то, что она приняла участие в столь провокационном проекте.
Напомним, что зареванная Асмус устроила истерику после выходки с родами в ванной, видео: "Имейте совесть!".
Как сообщала Politeka, располневшая Асмус огорошила видом, выпятив грудь и второй подбородок: Харламова даже жалко.
Также Politeka писала, что бесстыжая Асмус в пикантном наряде показала, чем заманила звездного мужа: «Вот это красотка».