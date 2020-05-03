Известный российский комик, резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал забавное видео

Как передает Politeka.net, совсем недавно Гарик создал нового персонажа, пенсионера Сергея Анатольевича Макарова.

На этот раз, «дед Макар» появился в кадре с псом, который вылизывал его плешь.

Такие развлечения повеселило его поклонников, но не обошлось и без колких комментариев.

"Умеет лизать. Чья школа?", "Это любовь!", "Они обычно больное место лижут))", "Панин так же говорил", " Он ж*пу лизал до этого", "Панин так же начинал..", - писали под постом комика.

Отметим, что 32-летняя российская актриса Кристина Асмус, которая является женой комика Гарика Харламова, ошарашила поклонников странным видео на котором она рожает в ванной. На кадрах слышно, как Асмус громко кричит, сидя в ванной. Артистка имитирует домашние роды и обещает поделиться опытом с поклонницами.

За два дня ролик Асмус собрал более 1,1 миллиона просмотров. В комментариях стали бурно обсуждать беременность Асмус, а также ее поведение в ванной.

Одни комментаторы оценили шутку звезды и посмеялись над поклонниками, которые поверили в ее положение. Другие стали осуждать Асмус за то, что она приняла участие в столь провокационном проекте.

Напомним, что зареванная Асмус устроила истерику после выходки с родами в ванной, видео: "Имейте совесть!".

Как сообщала Politeka, располневшая Асмус огорошила видом, выпятив грудь и второй подбородок: Харламова даже жалко.

Также Politeka писала, что бесстыжая Асмус в пикантном наряде показала, чем заманила звездного мужа: «Вот это красотка».