Известная актриса Татьяна Кравченко, звезда сериала "Сваты", показала актуальную проблему

Татьяна показала отрывок культового сериала, где Валюха пришла к своей лучшей подруге. Женщина заперлась у себя в частном доме и не пускала Кравченко к себе во двор. Она переживала, что Татьяна может быть больной на свинной грипп и ходит без маски, а у нее куры дома. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Актуально в нынешнее время", - лаконично подписала ролик Кравченко.

Фанаты просмотрели видео больше 20 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Как все вовремя!!", "Любимое кино и все артисты!!!", "фильм что надо, вот сколько смотрю ухахатываюсь и артисты все супер", "100 баллов! Обалденный сюжет,актрисы-великолепны!", "Недавно 1000-ый раз пересмотрел эту серию", "Были времена)", "Ежедневно смотрю по разным каналам", "Еще есть момент где Юрий Анатольевич сидит за столом в маске чтобы бациллы не раскидывать".

Ранее мы сообщали, что Татьяна Кравченко показала отрывок из любимого сериала украинцев.

На кадрах Татьяна стоит в майке и платье. Рядом можно увидеть других актеров. Кравченко обратилась к коллеге Людмиле Артемьевой и спросила у нее, пьяная ли она. Рядом еще стоял в полосатой майке Федор Добронравов, который играет мужа Валюхи.

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