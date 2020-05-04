Украинская телезвезда, ведущая проекта «Х-фактор» Дарья Трегубова покорила поклонников чувственным исполнением стихотворения о женщине

На своей странице в социальной сети Instagram знаменитая блондинка прочитала стих современного украинского поэта Сергея Локшина (Седрика) «У меня была женщина», передает Politeka.net. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Перед зрителями на черно-белом видео Даша предстала невероятно открытой и хрупкой. Она с чувством прочитала строки знаменитого произведения, в очередной раз продемонстрировав талант и умение очаровать публику своим мастерством.

Стих повествует о любви автора к одной-единственной женщине. Он пронизан нежностью и ностальгией, и эти чувства Трегубова смогла передать очень талантливо:

«У меня была женщина, в лучшие дни мы с ней ели изюм и рис,

Пили чай на балконе, и наши ладони летели синхронно вниз.

У неё было несколько белых футболок, в сумке — опиум, в сердце — дым.

И в апреле и мае меня под абайей она прятала от беды».

Пользователи высоко отценили уровень исполнения Дарьи и рекомендуют ей продолжать в том же духе.

«До слёз) ❤️это божественно и очень трогает💐🔥», «До мурашек...😍», «Вы Асадова читали? Я весь интернет обыскала, но так и не нашла того кто его прочитал, как я это представляю. Мне кажется, это ваша тема. Буду следить за вашим творчеством», «Шикарно!», «Спасибо, это невероятно», – пишут под видео.

Автор стиха, как уже говорилось выше, – Сергей Локшин. Он начинал свой путь с публикаций стихов на LiveJournal и Фейсбук, где и был замечен украинской поп-группой KAZKA. Для них он написал такие ставшие хитами песни как «Свята» и «Плакала», а также большинство других песен на дебютном альбоме группы «КARMA».

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

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