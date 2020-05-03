Украинская певица Тина Кароль и молдавский исполнитель Дан Балан продолжают подогревать слухи о своих любовных отношениях

Несколько дней назад певица и артист сняли совместный клип, на котором засветили много лишнего. Поклонники буквально завалили пост комментариями, а на фан-страницах стали появляться самые разные фото звезд в разных образах. В этот раз на одном из таких аккаунтов решили представить кадры с беременной Тиной, на которых она с радостью показала беременный живот, передает Politeka.net.

Так, на фан-аккаунте Тины был представлен ретро-кадр со звездой, мило позирующей в ьелом платье. Тогда певица была на последних месяцах беременности, ожидая появления на свет ее любимого сына Вениамина. Отметим, это было еще в 2008 году!

Поклонники под постом стали массово упоминать, что Тине очень шла беременность, она была счастлива и фанаты считаю, что она была бы такой же счастливой во время второй беременности. После этого поклонники тут же начали упоминать, что происходит в данный момент между ней и Баланом.

Все теряются в догадках о правдивости отношений между звездами. Многие уверяют, что их чувства настоящие, другие же полагают, что эти отношения всего лишь придумал режиссер проекта «Голос».

Отметим, несколько дней назад в сети был представлен ролик, записанный в спальне Тины Кароль. Так, в изначальном ролике певец и Тина были рядом друг с другом: мужчина играет на гитаре, а сама Кароль кокетливо смотрит на мужчину и подыгрывает тому на пианино.

Дан готовился к выступлению также ответствено, текст песни, им написанной, заинтриговал фанатов не меньше. На своей странице артист также поделился кадром, на котором он с Тиной стоит романтично прижавшись друг к другу и засветив лишнее - Кароль позировала с кольцом на безымянном пальце.

«Когда свадьба？ Вся страна в ожидании!😜», «Дан, а что означает это колечко у Тины на безымянном пальчике?)», «Какое красивое колечко у Тины», «Вы подарили нам магию 💕 спасибо, Дан!», «Когда уже свадьба?😍», «🔗если это намёк , то мы поняли», «Самые любимые ❤️💫😻», «Какие же вы сладкие🤤🙏🏼», - написали пользователи сети.

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