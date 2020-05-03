Даже на карантине артистка старается помогать тем, кому трудно

Украинская артистка Джамала анонсировала новое выступление в прямом эфире в компании певицы Alyona Alyona

Об этом 36-летняя звезда написала на своей странице в социальной сети Instagram, передает Politeka.net.

Первым делом, она выразила надежду на то, что карантин из-за пандемии китайского вируса скоро закончится, количество заболевших снизится, и эта болезнь будет преодолена.

Джамала рассказала, что, даже сидя на карантине, она помогает медикам, которые стоят на передовой в борьбе с вирусом.

«Очень важно помнить о тех, кто сейчас помогает всей стране справиться с этой бедой! Я благодарна вам за участие в акции в @looks_of_jamala. Она прошла очень успешно, мы уже передали защитные костюмы для врачей 🙏🏽», – написала она, обращаясь к своим поклонникам.

Теперь же Джа решила присоединиться к благотворительному марафону «Ты не один», который стартует в 21:00 на канале «1+1» в воскресенье, 3 мая.

«Это будет особый онлайн-концерт, где я просто из Киева, а @ alyona.alyona.official с Барышевки споем мой последний релиз в карантин - ваши уже любимые «Жалі», – сообщила артистка.

Она добавила, что, благодаря марафону, можно будет поддержать и сделать пожертвования для украинских медиков.

«Вдохновляете😘 спасибо большое🌺🌺🌺», «Аааааа, ждём очень сильно!!», «Красотки! ❤ Очень жду 💐💐💐», – пишут в комментариях.

Как известно, дуэт Джамалы и Alyona Alyona оказался очень успешным. Артистки записали вместе композиции «Жалі» и «Забирай».

Ранее мы писали о том, что Джамала, которая сейчас ждет появления второго ребенка, опубликовала новые снимки, на которых позировала в платье, подчеркнув свой внушительный живот.

«Что касается пения во время беременности, то тяжело физически, потому что ты становишься больше. А с точки зрения техники — диафрагма подперта все время, и кажется, что ты всегда распета. Но я делюсь исключительно своими ощущениями, это мой личный опыт», – поделилась знаменитость откровением с поклонниками.

Напомним, Джамала поразила бездонным декольте в свадебном платье.

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