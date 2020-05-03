Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала своего друга и рассказала о своих планах

На фото Леся позировала в джинсах и синей кофте с открытой спиной, а волосы решила оставить собранными в хвост. Звезда сидела за столиком во дворе и пила что-то из чашки. На втором снимке Никитюк уже обнимала своего лохматого друга - собаку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Добрейшого деньочка вам🦋

Вгадайте куди я сьогодні поїду?

В Монако

В Париж

В Магазин за продуктами", - подписала кадры Никитюк.

Фанаты начали активно обсуждать пост Леси и шутить над тем, куда можно съездить во время карантина. Также они поставили почти 25 тысяч лайков публикации.

Ранее мы сообщали, что Леся Никитюк свела поклонников с ума жарким образом в открытом топе и рваных штанах.

На снимке Леся загорает в шезлонге на своем участке. Модель одета в черные рваные джинсы и голубой топ с завязками и очень глубоким декольте. Судя по подписи, наряд Леся сшила сама. На фото ведущая томно смотрит в камеру, прикрывая лицо рукой.

Сообщалось, что украинская телеведущая Леся Никитюк устроила откровенную фотосессию в домашних условиях.

Никитюк надела соблазнительное боди и уселась в кресло около большого окна во весь рост. Звезда села немного боком и вытянула вперед свои шикарные длинные ноги, оголив немного округлые бедра. Образ Никитюк дополнила яркими туфлями.

Напомним, Леся Никитюк после откровений о любовнике показала свои "лимончики"

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