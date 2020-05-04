Тина Кароль, Оля Полякова, Настя Каменских и другие звезды показали свои длинные ноги без одежды

На первом фото позирует Оля Полякова. Звезда была на пляже со своей дочкой и подпрыгнула для фото. Можно легко оценить длину ног Поляковой старшей и младшей благодаря этому кадру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором снимке показала себя Кароль. Звезда сидела на в колготах и коротком красном платье. Как оказалось, ноги у Тины довольно длинные, хотя обычно она прячет их за длинными вечерними платьями.

На третьем фото показала себя Настя Каменских. Звезда стояла в черном нижнем белье и кроссовках, снимая себя на телефон в зеркало. Как можно заметить, ноги и певицы - супер, и она их не боится показывать на кадрах.

Даша Астафьева тоже решила показать свои ноги. Девушка стояла на приличных каблуках и на ней было только белье и корсет. Звезда для фото наклеила пластыри на тело и стояла возле бюста. Поэтому, несмотря на приличную высоту туфлей, можно оценить размер ног певицы.

Заключает наш парад Слава Каминская из "НеАнгелов". Красавица стояла в закрытом купальнике, зайдя немного в море. Как выяснилось, у певицы прекрасные ноги, несмотря на маленькую татуировку чуть выше пятки, которую можно легко рассмотреть на этом снимке.

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