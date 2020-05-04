Настя Каменских, Даша Астафьева, Джамала и другие брюнетки показали свою красоту

На первом фото показала себя Каменских. Настя позировала в джинсах и майке. Под ней можно заметить бюстгальтер звезды. Певица улыбалась на фото и оставила волосы распущенными, позируя возле стены, где были наклеены белые птички. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото позировала Астафьева. Девушка сняла шелковое белье и лежала на диване, показывая всю себя. Руками она прикрыла грудь, а ракурс был выбран таким, чтобы другое пикантное место никто не смог увидеть.

На следующем фото уже показала себя Джамала. Девушка была в леопардовой одежде среди высокой травы. Волосы звезда оставила распущенными, что сделало снимок очень интересным и нежным.

Еще одна чернявая красотка - Виктория Смеюха из "НеАнгелов". Звезда решила продемонстрировать свою фигуру в черном купальнике, который очень подошел к цвету волос девушки. Певица лежала на песке в соблазнительной позе и показала всю себя.

Замыкает наш парад Надежда Мейхер. Украинская певица позировала в черно-белом платье и кожаной куртке. Образ звезда дополнила большими каблуками и колготками. Девушка улыбалась и видно, что получала удовольствие от съемки.

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