Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро" порадовала поклонников эффектным кадром

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала новое фото на своей странице в Instagram.

Ольга Серябкина сфотографировалась практически обнаженной - за длинными локонами можно заметить лишь часть бюстгальтера. Это придает кадру соблазнительного шарма. Вдобавок, певица томно приоткрыла рот, показав чувственные губы крупным планом.

Стоит отметить, что волосы на фотографии очень растрепанные. Можно предложить, что Ольга Серябкина сделала селфи, едва проснувшись. Впрочем, яркий макияж она успела наложить.

Поклонники оставили исполнительнице много позитивных комментариев в социальной сети:

"Такие губы👍👍👍"; "Красивая😊😊😊😊😊😊😍😍😍😍😍👍👍👍👍👍"; "Кто тебя создал такую? ❤️"; "Такое ощущение что на фотографии ты голая или это просто лёгкая кофта?"; "Ты такая офигенная"; "Бомбическая❤️".

В описании Ольга Серябкина рассказала об одной из своих композиций - "Спатники". По словам певицы, эта песня стала знаковой и передает обширную гамму ее переживаний.

"Мало кто знает, но именно эта песня – моя самая первая работа, сделанная в качестве самостоятельного артиста.

В каком-то смысле ‘Спутники’ – это мост, который соединяет все мои самые трепетные чувства о музыке из прошлого с тем, что происходит со мной сейчас. В этом треке моя история становления", - поделилась Ольга Серябкина.

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