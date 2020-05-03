57-летний фронтмен немецкой металл-группы Rammstein Тилль Линдеманн примерил на себя образ Иисуса Христа

Артист, известный любовью к епатажу, опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором изображен в виде иконы, передает Politeka.net.

В руках вместо Библии он держит свою новую книгу. Третий по счету авторский сборник Линдеманна называется «100 стихов». Он вышел в конце марта. В книге собраны произведения, темой которых являются любовь и ненависть, добро и зло, насилие, боль, одиночество и тому подобное.

Такой смелый образ исполнителя немало озадачил фанатов. Одни были в восторге, другие же обвинили певца в богохульстве, однако равнодушными картинка не оставила никого.

«Фотокарточка вышла доброй, а самое главное православной 👍🏻», «Богохульство какое то😄», «Я такому молилась бы по ночам», «😂 Тилль, ну ты чего», «Единственная религия, которой я поклоняюсь 😂❤️», «Богохульный дед», «Чем еще заниматься на карантине, как не чтением стихов 😅😍», «Прикладывать к больным местам вместо подорожника🙈», – пишут в комментариях.

Несмотря на то, что главными фишками этого артиста являются экспрессия и эпатаж, в жизни, по словам знакомых Тилля, он тихий, а главное – добрый человек, готовый подать руку помощи, которого отличает покладистый характер.

Состояние гармонии в душе Тилль восстанавливает на природе, он любит рыбалку и прогулки по лесу. Музыкант увлекается разведением рыбок, но в то же время в число его хобби входит и пиротехника. Певцу пришлось пройти экзамен, чтобы получить разрешение на проведение взрывов. Линдеманна не обошла стороной мода на татуировки в пикантных местах. В пору активной творческой деятельности певец выбил тату у себя на ягодицах.

В 2017 году общественность заговорила о возможном романе Тилля Линдеманна с украинской певицей Светланой Лободой. Знакомство музыкантов состоялось на международном фестивале «Жара», который ежегодно проходит в Баку. Репортеры сразу заметили, что Светлана и Тилль уделяли друг другу особое внимание.

Когда в 2018 году Лобода объявила о беременности, при этом отказываясь называть имя отца ребенка, поклонники и репортеры в один голос заговорили о романе артистов. Имя Тильда, которое дала Светлана Лобода дочери, стало еще одним подтверждением симпатии между певцами.

Однако сами музыканты никак не комментируют свои отношения.

Напомним, Лобода срочно связалась с Комаровским, Тилль Линдеманн в реанимации.

Как сообщала Politeka, Лобода удивила кадрами повзрослевших дочерей на отдыхе

Также Politeka писала, что Линдеманн приехал в Киев вместе с Лободой, кадры взорвали сеть.