Украинская певица Тина Кароль показала новый превью-кадр, сделанный специально к выходу нового шоу

Артистка, несмотря на карантин и самоизоляцию с сыном успевает сняться в различных проектах, успевает радовать домашними кадрами и удивлять неожиданными фотосессиями. В этот раз новое фото, сделанное специально к выходу нового эфира шоу на известном телеканале, в необычном виде. Певица немало озадачила раскрашенным лицом, передает Politeka.net.

На ярко-зеленом фоне звезда стояла в светло-зеленой кофте, спущенной с плеч, и раскрашенным лицом грязью. При этом грудь девушки тоже раскрашена.

«Немного закулисья завтрашнего марафона. Завтра @tina_karol будет петь и закрашиваться своё изображение кадрами побед наших врачей, а пока мы репетируем. Будьте завтра с @1plus1_ua, важна ваша поддержка. #лікарютинеодин», - сообщается на странице коллеги Тины.

Вот что ответили поклонники:

«Бедная, Тиночка😂😂😂 наша любимая❤️❤️❤️ ждём с нетерпением», «Мы ждём Не дощ !!! ❤️😍», «Не дощ🙏🏻», «Очень интересно ❤️😮», «Мы ждём Не Дощ🙏🙏😌», «Не дощ?????😂😂😂😍», «Бедная Тина😂😂😂», «"завтра Тина Кароль будет петь и закрашиваться своё изображение"», «а кроме Тины там кто то ещё будет? А то все новости о ней».

До этого образ Тины немало порадовал многочисленных фанатов Тины. Звезда появилась в довольно смелом наряде - платье с глубоким декольте и вырезом по бокам, которое еще больше подчеркнуло пышные формы звезды.

На фан-аккаунте артистки в Инстаграм был представлен кадр, сделанный звездой перед выходом в эфир последнего выпуска шоу. На нем звезда красовалась с ярким макияжем на лице, аккуратными украшениями и с излюбленной прической, которую так любят фанаты:

«Платье на бусинках еле держится», «Плаття для дуету саме те,що треба😍», «А что у нее с руками?», «Нереальной красоты Тинааа😻», «Неземная Королева 😍❤️👑», «У неё на руке синяк», «Бедный Дан😂😂», «Саме тааак ❤️🤤🤤», «Красотка невероятная 😍», «Сильно красивая ❤️», – пишут пользователи.

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