Украинская певица Тина Кароль показала новый превью-кадр, сделанный специально к выходу нового шоу
Артистка, несмотря на карантин и самоизоляцию с сыном успевает сняться в различных проектах, успевает радовать домашними кадрами и удивлять неожиданными фотосессиями. В этот раз новое фото, сделанное специально к выходу нового эфира шоу на известном телеканале, в необычном виде. Певица немало озадачила раскрашенным лицом, передает Politeka.net.
Балан и Кароль забыли обо всем и слили в сеть кадры любовных игрищ: «Да признайтесь уже»
Отмены карантина не будет, Ляшко срочно обратился к украинцам: "Вы должны это услышать"
Пенсии до 50 тысяч гривен, пересчет выплат начался: в Пенсионном фонде назвали счастливчиков
В Пенсионном фонде обратились к украинцам, суммы в мае изменятся: «Деньги смогут получить…»
На ярко-зеленом фоне звезда стояла в светло-зеленой кофте, спущенной с плеч, и раскрашенным лицом грязью. При этом грудь девушки тоже раскрашена.
«Немного закулисья завтрашнего марафона. Завтра @tina_karol будет петь и закрашиваться своё изображение кадрами побед наших врачей, а пока мы репетируем. Будьте завтра с @1plus1_ua, важна ваша поддержка. #лікарютинеодин», - сообщается на странице коллеги Тины.
Вот что ответили поклонники:
«Бедная, Тиночка😂😂😂 наша любимая❤️❤️❤️ ждём с нетерпением», «Мы ждём Не дощ !!! ❤️😍», «Не дощ🙏🏻», «Очень интересно ❤️😮», «Мы ждём Не Дощ🙏🙏😌», «Не дощ?????😂😂😂😍», «Бедная Тина😂😂😂», «"завтра Тина Кароль будет петь и закрашиваться своё изображение"», «а кроме Тины там кто то ещё будет? А то все новости о ней».
До этого образ Тины немало порадовал многочисленных фанатов Тины. Звезда появилась в довольно смелом наряде - платье с глубоким декольте и вырезом по бокам, которое еще больше подчеркнуло пышные формы звезды.
На фан-аккаунте артистки в Инстаграм был представлен кадр, сделанный звездой перед выходом в эфир последнего выпуска шоу. На нем звезда красовалась с ярким макияжем на лице, аккуратными украшениями и с излюбленной прической, которую так любят фанаты:
«Платье на бусинках еле держится», «Плаття для дуету саме те,що треба😍», «А что у нее с руками?», «Нереальной красоты Тинааа😻», «Неземная Королева 😍❤️👑», «У неё на руке синяк», «Бедный Дан😂😂», «Саме тааак ❤️🤤🤤», «Красотка невероятная 😍», «Сильно красивая ❤️», – пишут пользователи.
Напомним, как выглядел Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тина Кароль его не знает
Как сообщала Politeka, неуемная Кароль заставила волноваться Балана, в сети не выдержали
Также Politeka писала, что Кароль в алом платье ошарашила видом перед молодым красавчиком