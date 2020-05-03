Двукратная чемпионка мира по бальным танцам Алена Шоптенко поделилась с поклонниками милым домашним кадром, позируя без макияжа

Знаменитый тренер и танцовщица любит радовать фанатов домашними кадрами с маленьким ребенком, рассказывать о продуктивных буднях, а также показывать онлайн-тренировки с обучающими уроками по танцам. В этот раз звезда показала домашний кадр с вкусными пирожками, передает Politeka.net

Похоже, во время карантина девушка решила заняться семьей и домашним бытом, поэтому кадры, на которых танцовщица без макияжа и демонстрирует вкусности, появляются все чаще.

«Аленушка испекла пирожки! Пииииирожки! Карантин, что же ты делаешь!🤯😃», - пишет звезды под новым постом.

Поклонники тут же отреагировали:

«Аленушка, не увлекайтесь! Пирожки- коварные ребята!😋Дружите лучше с фруктами😜✌️🍎🥝🍊🍓🍑», «А рецепт можно?)))) уж очень аппетитно 😊😋😉», «Ого, круто и апетитно 😋😋😋», «С чем???», «Аппетитно».

До этого Алена, чтобы интриговать поклонников даже во время карантина новыми фото, предстала в смелом виде. Звезда решила сняться в домашней фотосессии якобы на веб-камеру. Данная серия и идея фото принадлежит молодому фотографу, которая уже успела поработать во время изоляции звезд с Надей Дорофеевой и Дантесом, а также Верой Брежневой.

Шоптенко присоединилась к их числу, поразив стройной фигурой в черном боди и с распущенными волосами:

«Никогда не представляла себя в подобном образе! А @kate_kondratieva увидела меня именно такой ☺️ Может она что-то знает? 😅», - пишет звезда под новыми кадрами.

Вот что ответили поклонники: «Невероятно красивая😍», «Круто🔥», «Дуже гарно! 🌹», «Огонь !», «Алёночка, скажите пожалуйста как сделать такую рамочку пожалуйста😘», «Образ навіяв асоціацію. 👍 Дуже круто вийшло», «Смелый эксперимент 👍».

Напомним, что Алена Шоптенко из "Танців з зірками" посветила достоинствами в пикантной позе

Как сообщала Politeka, Алена Шоптенко поразила сходством с мамой, яркое фото

Также Politeka писала, что Алена Шоптенко сверкнула роскошным телом в кружевах и коже