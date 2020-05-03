Екатерина Кухар, судья из танцевального проекта «Танцы со звездами», показала, кого благодарит за появление детей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Друзья, хочу познакомить вас с одним человеком — это заслуженный врач Украины Семенченко Татьяна Александровна. (Листайте карусель 👉🏻) Благодаря ей, ее профессионализму и безграничной самоотдаче, на свет появились мои долгожданные детки. Уверенна, что многие мои друзья и знакомые узнают ее родное лицо», - отметила она.

Кроме того, утверждает Кухар, женщина является «второй мамой» для многих детей.

«Татьяна Александровна — вторая мама многих новорожденных в нашей стране. Сколько родов она приняла?! Не счесть. Работая порой без сна и отдыха, всегда с открытой душой, она день за днем спасает новорожденных и их мам.♥️ Профессия доктора невероятно тяжёлая и ответственная. Когда на своем жизненном пути встречаешь врача от Бога, понимаешь — всё будет хорошо. Сегодня особенно хочется поддержать врачей, которые оказались на передовой, они борются за жизнь пациентов, рискуя собственной!» - подчеркнула она.

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