Скандальная российская актриса и жена комика Гарика Харламова Кристина Асмус поразила своих поклонников эффектным признанием в адрес подруги

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Эта фотка ждала своего часа ))) Вчера был День рождения у моей падружаньки, у моей огненной бэйбы, у единственного челаэчка, который может спокойно меня в бассейн опрокинуть 💦😂 (об этом отдельно потом))))... У наикрутейшей @juliatopolnitskaya 💣 с которой я, наконец-то и в кино поработала недавно 🤟🏻», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Асмус позирует вместе с подругами, улыбаясь на камеру. Снимок лайкнул даже супруг украинской исполнительницы Наташи Королевой - Тарзан.

«Талант, красота, искренность и чувство юмора просто зашкаливает у вас обеих!! 🔥 Пусть мир вам в ответ также дарит свой свет и улыбки!! ✨ Обожжжаю вас, девАчки!! 💕 С Дэ рэээээ!!!! 🍰🎊Закидайте девчат сердечками и поздравлениями, плиаазз», - подчеркнула она.

как сообщалось ранее, популярная российская актриса Кристина Асмус поделилась отрывком из нового сериала «Беезумие», в котором она снимается.

Видео она опубликовала на своей странице в Инстаграм. В ролике Асмус разговаривает с режиссером нового онлайн-сериала Александром Молочниковым по видеосвязи. У Асмус живот, так как она играет беременную. Кроме этого, у нее потекла косметика и образовали темные круги под глазами. Молочников интересуется, когда Кристина сможет родить, ведь этот процесс неуправляемый. Артистка с фанатичным видом заявляет: «Это Стычкин неуправляемый, а я рожу тебе, когда нужно».

«Изначально планировалось, что мы все играем сами себя, но что-то пошло не так. Такого я точно ещё не пробовала ни в театре, ни в кино. Уууух, уже ждём 3 серию, там такооооое)», - написала Асмус.

Напомним, что зареванная Асмус устроила истерику после выходки с родами в ванной, видео: "Имейте совесть!".

Как сообщала Politeka, располневшая Асмус огорошила видом, выпятив грудь и второй подбородок: Харламова даже жалко.

Также Politeka писала, что бесстыжая Асмус в пикантном наряде показала, чем заманила звездного мужа: «Вот это красотка».