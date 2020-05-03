Украинская исполнительница Камалия, которая является женой миллиардера Мохаммада Захура, поразила обложкой для новой песни

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, певица позирует в окружении мужчин в крохотном мини, демонстрируя роскошное тело и безупречные и длинные ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Невероятная», «лучшая», «вау, какая же красота», «божественное тело», «какие же вы красивые», «здорово! Вы молодцы», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 42-летняя украинская певица Камалия, супруга миллиардера Мохаммада Захура, удивила фото и призывом помогать медикам и пожилым людям.

Звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с 64-летним мужем и 7-летними дочерьми-близняшками.

Примечательно, что на лицах у всего семейства - защитные маски с забавным принтом - мультяшными улыбками.

Камалия с родными позирует на кухне, все одеты по-домашнему: на артистке черная футболка с рисунком, на муже бело-синий полосатый свитшот, а на малышках - розовые фартуки и радужные футболки.

Камалия решила призвать к совести украинцев: "Друзья, сегодня весь мир оказался в очень сложном положении, но, я уверена, нам поможет это все пережить только доброта!! Рядом с каждым из нас живут люди из группы риска, медики, воюющие на «передовой» с вирусом, нуждающиеся люди. Стесняюсь афишировать, но мой благотворительный фонд самостоятельно и совместно с партнерами ежедневно помогает в борьбе с пандемией. Станьте частью этого удивительного движения, помогите нуждающемуся соседу, приобретите еду, лекарства, средства индивидуальной защиты, подвезите медицинских сотрудников".

Напомним, украинская певица показала мужа-миллиардера и красавиц-дочерей.

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