42-летняя украинская певица Камалия, жена миллиардера Мохаммада Захура, обвинила украинцев в скупости

Как передает Politeka.net, разочарованная артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим видео (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

Так, Камалия сообщила, что целью 10-часового благотворительного музыкального марафона было собрать 250 000 грн. для пострадавших от китайского вируса. Но случилось непредвиденное.

"Почти 20 000 тысяч человек посмотрели этот марафон и более 500 человек это подписчики этого канала. А что собрали? Чуть более 11 000 грн... почти полгривны на каждого зрителя, или 20 гривен на подписчика. Я понимаю что тяжелое время, но настолько? Мне очень жаль людского времени и труда зря потраченного на этот марафон", - поделилась своими мыслями певица.

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Тем не менее, Камалия дала украинцам второй шанс, призвав откликнуться на помощь, так как сбор средств продлен: "Но мы можем исправить ситуацию и доказать, что нам не все равно".

Пользователи активно комментируют благотворительный марафон "#РазомВдома", ведущим которого стал генеральный директор Gala Radio Павел Шилько.

"Уважение" и "искренность" ведущих на высшем уровне 🤨😑"

"Ведущие ужасные, какие-то или уставшие, или недовольные. Конечно, сидеть на 5 точке 10 часов кряду не легко, но согласились же, значит нужно держать лицо, чтобы оно не было равнодушным, потасканным и неадекватным"

"Звук отвратительный, ведущие полный трэш, уважения к артистам ноль🤦‍♀️"

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10-часовой благотворительный музыкальный марафон #разомвдома Который шел на ЮТюб канале https://youtu.be/zdk1mo5jcC0. Цель марафона было - поддержать и сплотить украинцев на карантине, а также собрать 250000 грн. для пострадавших от коронавируса. Проект инициировал соучредитель премии #YUNA #ПавелШилько. Почти 20000 тысяч человек посмотрели этот марафон и более 500 человек это подписчики этого канала. А что собрали? Чуть более 11000 грн... почти пол гривны на каждого зрителя или 20 гривен на подписчика. Я понимаю что тяжелое время, но настолько? Мне очень жаль людского времени и труда зря потраченного на этот марафон. Но мы можем исправить ситуацию кликнуть и помочь по ссылке https://letshelp.com.ua/campaign/blagodijnyj-marafon-razom-vdoma/ и доказать что нам не все равно.

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Ранее мы сообщали, Камалия потрясла роскошным видом в вечернем платье. Горячая красотка предстала в откровенном наряде с глубоким декольте.

Напомним, украинская певица показала мужа-миллиардера и красавиц-дочерей.

Также Politeka писала, что самая богатая звезда украинской эстрады засветила пышную грудь на людях.