View this post on Instagram

10-часовой благотворительный музыкальный марафон #разомвдома Который шел на ЮТюб канале https://youtu.be/zdk1mo5jcC0. Цель марафона было - поддержать и сплотить украинцев на карантине, а также собрать 250000 грн. для пострадавших от коронавируса. Проект инициировал соучредитель премии #YUNA #ПавелШилько. Почти 20000 тысяч человек посмотрели этот марафон и более 500 человек это подписчики этого канала. А что собрали? Чуть более 11000 грн... почти пол гривны на каждого зрителя или 20 гривен на подписчика. Я понимаю что тяжелое время, но настолько? Мне очень жаль людского времени и труда зря потраченного на этот марафон. Но мы можем исправить ситуацию кликнуть и помочь по ссылке https://letshelp.com.ua/campaign/blagodijnyj-marafon-razom-vdoma/ и доказать что нам не все равно.