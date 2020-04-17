42-летняя украинская певица Камалия, жена миллиардера Мохаммада Захура, обвинила украинцев в скупости

Как передает Politeka.net, разочарованная артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим видео (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

Так, Камалия сообщила, что целью 10-часового благотворительного музыкального марафона было собрать 250 000 грн. для пострадавших от китайского вируса. Но случилось непредвиденное.

"Почти 20 000 тысяч человек посмотрели этот марафон и более 500 человек это подписчики этого канала. А что собрали? Чуть более 11 000 грн... почти полгривны на каждого зрителя, или 20 гривен на подписчика. Я понимаю что тяжелое время, но настолько? Мне очень жаль людского времени и труда зря потраченного на этот марафон", - поделилась своими мыслями певица.

Тем не менее, Камалия дала украинцам второй шанс, призвав откликнуться на помощь, так как сбор средств продлен: "Но мы можем исправить ситуацию и доказать, что нам не все равно".

Пользователи активно комментируют благотворительный марафон "#РазомВдома", ведущим которого стал генеральный директор Gala Radio Павел Шилько.

"Уважение" и "искренность" ведущих на высшем уровне 🤨😑"

"Ведущие ужасные, какие-то или уставшие, или недовольные. Конечно, сидеть на 5 точке 10 часов кряду не легко, но согласились же, значит нужно держать лицо, чтобы оно не было равнодушным, потасканным и неадекватным"

"Звук отвратительный, ведущие полный трэш, уважения к артистам ноль🤦‍♀️"

Ранее мы сообщали, Камалия потрясла роскошным видом в вечернем платье. Горячая красотка предстала в откровенном наряде с глубоким декольте.

Напомним, украинская певица показала мужа-миллиардера и красавиц-дочерей.

Также Politeka писала, что самая богатая звезда украинской эстрады засветила пышную грудь на людях.