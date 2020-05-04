Известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала правду о своих самых любимых сериалах и актрисах

Полезный пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Звезда отметила, что обожает сериалы, поэтому делится с поклонниками картинами, «которые могут засосать».

«Кетрин Винник (Лагерта «Викинги»), Клер Дэйнс (Кэрри Мэтисон «Родина»), Блейк Лайвли (Серена «Сплетница»), Мерьем Узерли (Роксолана "Великолепный век»)», - написала телеведущая.

В комментариях под постом стали активно обсуждать, кто какие сериалы любит, а часть поклонников обратили внимание, что все актрисы, которых назвала Леся, похожи на нее.

«Похожих на себя актрис любишь, Леся))», «Мерьем Узерли – обожаю, как она играет», «И все похожи на тебя», «И все блондинки))))», «И все актрисы на тебя похожи. Узерли тоже моя любимая актриса... ну и конечно ты Лесичка», «А я давно заметила, что вы похожи с Мерьем», «Есть сходство с Мерьем. Порой даже кажется, что вы сестры», «Почему я не замечал, что Роксолана очень на тебя похожа», - пишут пользователи сети.

Леся не растерялась и ответила фанатам: «Потому что это моя сестра из Анталии». Поклонники в ответ напомнили, что Узерли немецкая актриса, поэтому сестра, скорее из Берлина, чем из Анталии.

Напомним, что похудевшая Никитюк сверкнула фигурой в коротеньком топе: "Пчелы покусали?".

Как сообщала Politeka, Никитюк наконец показала своего белокурого дружка: кадры жарких объятий.

Также Politeka писала, что Никитюк разлеглась на улице и вывалила напоказ все свое богатство: «Где же Джаред».