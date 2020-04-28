Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала в Instagram незвичайні і ніжні кадри з відпочинку на природі

Цього разу зірка вирішила показати, як веселиться на природі і милуються квітучими деревами в новому образі. Як відомо, артистка перебуває на карантині з родиною вже багато тижнів, тому нові кадри в профілі стали з'являтися вкрай рідко. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Так, на нових кадрах Леся показала, позувала в короткому білому топі і яскравих зелених спортивних штанях з акуратною нашивкою. Дівчина позувала поруч з квітучими деревами, які стали ідеальною декорацією для ефектних весняних кадрів. Судячи з усього, карантин не вплинув на фігуру зірки, адже артистка виглядала досить свіжо і дуже струнко.

"Цвіту і пахну", - лаконічно підписала нові фото Никитюк.

Шанувальники тут же відреагували: «А без маски чому?😀», «Це вам не Київський дім,це Хмельницьке чисте повітря.😍», «Красиивая😍😍😍», «Так-так, порушуємо карантин? «, «бджоли не покусали 😂???», «Леся, ви завжди радуєте своїм позитивом, гумором і звичайно ж красою!!!💖💖💖», «Ти дуже красива😍✨❤️».

До цього артистка розбурхала мережа новими стильними фото. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона представила пікантні кадри, на яких сидить за столом у чорному міні-сукня цікавого крою — з одним рукавом. Доповнила ефектний «лук» Никитюк чорними прозорими колготками, чорною сумочкою і яскравим макіяжем.

"Я сумую за перельотами! Мені залишилося відвідати всього лише кілька країн і островів!!

❎Бразилія ❎Аргентина ❎Парагвай ❎Уругвай ❎Чилі ❎Мексика ❎Аляска ❎Ісландія

І ще де мене не було??? Нагадайте у коментарях", - зазначила артистка.

Шанувальники не змогли пройти повз і написали безліч коментарів на адресу зірки, деякі поквапили зірку "додому". Не втрималася від "лайка" і Світлана Лобода.

Нагадаємо, Никитюк у вбранні нічний жриці і похмурого ніндзя висміяли в мережі: "Сміттєвого пакету не вистачає".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Никитюк скопіювала образ Ані Лорак і перевершила співачку.

Також Politeka писала, що Нікітюк в позі гарячої кицьки безсоромно посвітила грудьми.