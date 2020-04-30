Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як у неї проходить сніданок на свіжому повітрі

На фото Леся сиділа в футболці і коротких шортиках, а також пов'язці на голові. Як можна зрозуміти, цей наряд Нікітюк сама собі пошила, про що вказала в публікації. Зірка снідала окрошкою на свіжому повітрі і прямо закрила очі від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали безліч коментарів, в яких писали про страву, яку показала телеведуча, а також хвалили ідеальні ноги дівчини.

Відзначимо, що не так давно Леся під час бесіди з Олею Поляковою розповіла про таємне поклоннике. Никитюк не сказала, колишній чи теперішній. Співачка зазначила, що цей чоловік навчив її носити підбори і завжди поруч.

Можна припустити, що Леся можливо снідає як раз з ним і для нього вибрала такий спокусливий наряд.

Повідомлялося, що українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася зі співачкою Олею Поляковою інтимними переживаннями.

Відповідаючи на одне із складних питань, телеведуча натякнула на вражаюче чоловічу гідність партнера по "Танцях", хореографа Максима Єжова.

"У нас нічого не було, але коли ми танцювали, потрібно було притискатися центром і лобкової кісткою до партнера", - зазначила Никитюк.

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