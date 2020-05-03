Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала свого друга і розповіла про свої плани
На фото Леся позувала в джинсах і синій кофті з відкритою спиною, а волосся вирішила залишити зібраними в хвіст. Зірка сиділа за столиком у дворі і пила що-то з чашки. На другому знімку Никитюк вже обіймала свого кудлатого друга - собаку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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Вгадайте куди я сьогодні поїду?
В Монако
В Париж
В Магазин за продуктами", - підписала кадри Никитюк.
Фанати почали активно обговорювати пост Лесі і жартувати над тим, куди можна з'їздити під час карантину. Також вони поставили майже 25 тисяч лайків публікації.
Раніше ми повідомляли, що Леся Нікітюк звела шанувальників з розуму жарким чином у відкритому топі і рваних штанях.
На знімку Леся засмагає в шезлонгу на своїй ділянці. Модель одягнена в чорні рвані джинси і блакитний топ із зав'язками і дуже глибоким декольте. Судячи з підпису, наряд Леся пошила сама. На фото ведуча млосно дивиться в камеру, прикриваючи обличчя рукою.
Повідомлялося, що українська телеведуча Леся Нікітюк влаштувала відверту фотосесію в домашніх умовах.
Никитюк наділу спокусливе боді і всілася в крісло біля великого вікна у весь зріст. Зірка сіла трохи боком і витягла вперед свої шикарні довгі ноги, оголивши трохи округлі стегна. Образ Никитюк доповнила яскравими туфлями.
Нагадаємо, Леся Нікітюк після одкровень про коханця показала свої "лимончики"
А ще Politeka повідомляла, що Никитюк розбовкала Полякової брудні подробиці про "Танцях з зірками"
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