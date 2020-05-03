Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала свого друга і розповіла про свої плани

На фото Леся позувала в джинсах і синій кофті з відкритою спиною, а волосся вирішила залишити зібраними в хвіст. Зірка сиділа за столиком у дворі і пила що-то з чашки. На другому знімку Никитюк вже обіймала свого кудлатого друга - собаку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Добрейшого деньочка вам🦋

Вгадайте куди я сьогодні поїду?

В Монако

В Париж

В Магазин за продуктами", - підписала кадри Никитюк.

Фанати почали активно обговорювати пост Лесі і жартувати над тим, куди можна з'їздити під час карантину. Також вони поставили майже 25 тисяч лайків публікації.

Раніше ми повідомляли, що Леся Нікітюк звела шанувальників з розуму жарким чином у відкритому топі і рваних штанях.

На знімку Леся засмагає в шезлонгу на своїй ділянці. Модель одягнена в чорні рвані джинси і блакитний топ із зав'язками і дуже глибоким декольте. Судячи з підпису, наряд Леся пошила сама. На фото ведуча млосно дивиться в камеру, прикриваючи обличчя рукою.

Повідомлялося, що українська телеведуча Леся Нікітюк влаштувала відверту фотосесію в домашніх умовах.

Никитюк наділу спокусливе боді і всілася в крісло біля великого вікна у весь зріст. Зірка сіла трохи боком і витягла вперед свої шикарні довгі ноги, оголивши трохи округлі стегна. Образ Никитюк доповнила яскравими туфлями.

Нагадаємо, Леся Нікітюк після одкровень про коханця показала свої "лимончики"

А ще Politeka повідомляла, що Никитюк розбовкала Полякової брудні подробиці про "Танцях з зірками"

Також Politeka повідомляла, що Полякова влаштувала вечір одкровень з Никитюк, в мережі не витримали



