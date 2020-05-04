Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала необычные образы и рассказала о своих переживаниях

На фотографиях Лопес позирует в белом платье в прыжках. Видно, что Джей счастлива и активно позировала перед фотографом. Снимки получились очень интересными и жизнерадостными, несмотря на временные трудности из-за карантина. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В это время, когда так легко спуститься и подумать обо всех вещах, которые происходят не так, как нужно, и о том, чего у нас нет, и мы не знаем ответов на этим мысли. Я делаю привычкой говорить о трех вещах, за которые благодарна, как только открываю глаза, а после этого ночью, когда лежу в кровати, в слух перечисляю три хороших момента, что случились за прошедший день.

Может быть что угодно и я пытаюсь заметить их, чтобы они не были одинаковыми каждый день. Оставайтесь позитивными и оставайтесь в безопасности. Люблю вас и скучаю по вам всем. Скоро мы будем вместе", - написала Джей Ло.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали множество комментариев:

"Я имею привычку это делать, такое хорошее напоминание, чтобы начать снова", "Это прекрасно", "Да, мама".

Ранее мы сообщали, что известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала свои умения возле шеста.

На кадра Джей стояла в лосинах и топе, обнимая шест. В руках у Лопес был микрофон и она ждала старта, после чего потрясла своим телом у шеста, слезла с него и села снизу, положив ладошку между своих ног. Рядом можно увидеть девочек из подтанцовки, которые были в топах и штанах.

Напомним, чувственная Джей Ло в смелом купальнике показала бюст впечатляющих размеров

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