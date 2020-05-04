Российская певица Лолита Милявская честно рассказала о диагнозе, который врачи в свое время поставили ее дочке Еве

Артистка, которая долгое время отрицала, что у ее дочки аутизм, откровенно призналась, что ей говорили врачи.

«Был случай, когда врач, который, кроме денег ничего не видел во мне, пришел к маленькому ребенку, который плакал, (как выяснилось, болели уши) и сказал: «У вашего ребенка отставание». Какое отставание?.. С чего вдруг? Недоношенность — не есть умственное отставание. И привела это журналистке в пример, а в результате — это все вырезается из контекста и остается фраза «ей поставили диагноз аутизм», - рассказала Лолита.

По ее словам, раньше она остро реагировала на подобные новости о ее дочке. Сейчас же поняла, что смысла в этом нет. Сама Лолита отмечает, что ее дочка родилась недоношенной. Из-за этого у нее такая необычная внешность. Певица признавалась, что поначалу девочке поставили диагноз синдром Дауна, но позже от этого диагноза врачи отказались. Отставание и необычная внешность иногда наблюдаются у недоношенных детей.

Как известно, дочке Лолиты и Александра Цекало 21 год. Она воспитывалась матерью Лолиты. Пока певица строила карьеру в Москве, ее дочка жила и училась в Киеве.

Напомним, что Лолита психанула и вылила всю "грязь" на камеру, скандальное заявление: «Задолбало!».

Как сообщала Politeka, Лолита попала в беду: экс-муж в день их развода решился на подлость, «уже лежит в…».

Также Politeka писала, что Лолита показала подросшую дочь от Цекало, кадры облетели сеть: "Может грохнуть в любой момент".