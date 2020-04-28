Єдиній доньці Лолити Мілявської Єві вже виповнилося 22 роки

Як відомо, дівчинка живе з бабусею у Києві, в той час як сама Лоліта живе в Росії. Нещодавно артистка поділилася фотографіями і відео зі своєю підрослою донькою. Дівчина вже зовсім доросла і, за словами мами, навчається у Варшавському університеті.

Лоліта не хоче робити з дочки публічну персону, так як вважає, що у дітей повинна виробитися і сформуватися своя нервова система.

«Якщо ти ріс в обожнюванні і любові, що оточували твоїх батьків, а потім став займати якусь непомітну посаду, тут може зламатися психіка, тому я не роблю цього з моєю донькою. Так і моя репутація може грюкнути по ній у будь-який момент», - пояснила Лоліта свою позицію.

За її словами, нещодавно у її дочки трапилася істерика, коли вона не побачила в концерті з нагоди дня народження Алли Пугачової Лоліту. Дівчинка розплакалася зі словами: «Матусі немає в цьому концерті». Але потім, за словами артистки, вона все ж з'явилася на екрані.

За словами Лоліти, розлуку Єва переживає важко. Тим більше, що через карантин вона не може побачитися з матір'ю. Олександр Цекало, як відомо, з донькою не спілкується. За словами Лоліти, він навіть не привітав її з днем народження.

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