Лоліта Мілявська 30 травня офіційно розлучилася з чоловіком Дмитром Івановим

Шлюборозлучний процес тривав майже рік, в результаті співачка відмовилася від усіх претензій щодо чоловіка, пише «Стархит».

«Спасибі! Це реально точка в безглуздій історії», — артистка відповіла на привітання.

Проте ось сам Іванов крапку ставити не збирається. Сьогодні ж він подав кілька нових заяв до суду.

Певно справа в тому, що судові тяжби з Лолітою – це ще і спосіб підзаробити. Адже за кожну появу в ефірі ТБ з розповідями про екс-дружині Дмитро Іванов отримує кілька сотень тисяч рублів. А тим більше зараз тренер зі сквошу залишився без основної роботи із-за карантину.

«На суді він звинуватив Лоліту в наклепі. Постійно пише якісь доноси — то пошту зламали, то спростовує, що годував її наркотиками. Тобто, ще будучи в шлюбі, заробляючи походами на телек за рахунок Лоліти, він намагається посадити її у в'язницю, висуваючи проти неї все нові і нові позови , — розповів адвокат Мілявської Сергій Жорін.

Проти адвоката Лоліти Іванов теж накатав папір — вона вже лежить в адвокатській палаті. Але захисник співачки налаштований рішуче.

«Ми ще кілька тижнів тому подали заяви в ГУВС Москви і в прокуратуру, щоб там перевірили його шлюб з Лолітою і попередній, за яким він отримав російське громадянство. Зараз опитують у тому числі сусідів за місцем реєстрації екс-дружини Іванова, нині покійної. Ми продовжимо робити все те ж саме, тільки не в рамках цивільного провадження, а в рамках перевірки правоохоронців — щоб уникнути публічності цієї історії, яка на руку тільки йому».

Лоліта воліє не коментувати минулий шлюб.

Зараз 56-річна співачка щаслива у стосунках з 48-річним бізнесменом. Щоправда, з-за карантину улюблені застрягли в різних країнах, але це їм не заважає.

Нагадаємо, що Лоліта з «гніздом» на голові і пляшкою джина приголомшила зухвалою витівкою: «Віддам чоловіка».

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