Известная украинская модель Маргарита Паша, Мисс Украина 2019, посветила своими красотами на улице
На фото Маргарита сидит возле клумбы в одном черном купальнике. На Паше ничего другого не было, даже обуви, модель раздвинула ноги и сложила между ними руки. Девушка закрыла глаза от удовольствия и подняла голову к солнцу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Как думаете, снова поправиться?", - написала Маргарита Паша под фото и предложила два варианта ответа.
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Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки публикации. Все из-за того, что модель выбросила снимок в сторис Инстаграма, где таких функций нет.
Ранее мы сообщали, что известная украинская модель Маргарита Паша показала новый пляжный образ.
На фото Паша легла на деревянном причале в красном купальнике. Волосы у Маргариты были распущены и свисали. Одну ногу модель немного приподняла для более грациозного фото. На фоне можно увидеть море, яхту и гидроскутер.
Сообщалось, что известная украинская модель Маргарита Паша показала горячий кадр в Инстаграм.
На фото Паша позирует в кожаных штанах и пиджаке, под которым ничего нет. Маргарита приоткрыла его руками, чтобы посветить своей грудью. Ширинка на штанах у нее тоже была расстегнутой. Модель решила оставить волосы собранными в хвост, а на фоне можно увидеть белую стену.
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