Модель Маргарита Паша, которая является обладательницей титула «Мисс Украина 2019», заворожила формами в откровенном топе

Звезда опубликовала фото, на котором позировала на диване, в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Красотка предстала в обтягивающем топе, вероятно без белья. Наряд подчеркнул пышные формы красотки, а также позволил полюбоваться стальным прессом и тонкой талией.

Светлые клешевые джинсы идеально сидели на красивых бедрах украинской знаменитости.

Также на моедли были красные туфельки на шпильках, а образ завершили очки и другие аксессуары.

Маргарита позировала не смотря в камеру, она улыбалась и трогала себя за голову.

В посте звезда рассказала, что в этом году ей исполняется 25 лет и она хочет подвести итоги. Также Мисс Украина рассказала о том, что хочет "обнулиться".

"Пройти через ноль - это значит, что старые программы, которыми ты пользовался уже не работают, а новые еще на стадии подключения. Это момент выбора: новых взглядов, видения, окружения, эмоций", - отметила Паша.

По мнению модели, жизнь не стоит на месте, и если человек не готов меняться, то либо он начнет деградировать, либо жизнь начнет заставлять меняться без удовольствия.

"В этот важный для вашего развития период, происходит мощнейшее очищение от старых привязок, мыслеформ, ограничений, всего того, что уже не служит вашему благополучию", - написала Маргарита.

За семь часов пост собрал почти 1000 лайков и много комментариев.

"Доброе утро, самая хорошая😃", "Маргарита ты самая очаровательная кошечка❤️😍💋♥️🌷🔥", "Ты восхитительна 😍☺❤", "Очень красивая. Обнуление сейчас нужно и мне )", "Счастье воплоти", - написали пользователи сети.

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