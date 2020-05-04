Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала свое тело в новом образе

На фото Никитина позирует в черном миниатюрном платье и длинных рукавичках. Образ Екатерина дополнила боа перьев, которое держала в руках. Фотография получилась довольно интересной, а благодаря короткому платью - соблазнительной, так как хорошо видно пятую точку в нем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Gatsby party

Было дело

Было красиво

Было атмосферненько", - написала Никитина.

Фанаты поставили более 700 лайков и написали несколько комментариев:

"Ты что, крейзи?", "Красотка", "Мафия со 100% погружением".

Ранее мы сообщали, что известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала необычные кадры.

На кадрах Никитина стоит в черном топике и улыбается на камеру. И есть чему, ведь из топа выглядывает белый хомяк. Он лазил между грудьми, а в это время Екатерина смеялась, снимала и спрашивала, удобно ли ему. Видео получилось довольно забавным.

Сообщалось, что звезда "Квартал 95" Екатерина Никитина удивила поклонников своей спортивной формой.

Екатерина показала пользователям свой идеальный шпагат. Да не просто так, а вверх тормашками, стоя на руках. В такой позе можно во всех деталях рассмотреть соблазнительные формы Никитиной, особенно пятую точку, которую выгодно подчеркнули спортивные шорты.

Напомним, звезда "Квартал 95" в коротком топе засветила родинку на пикантном месте

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