Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала свое тело в новом образе
На фото Никитина позирует в черном миниатюрном платье и длинных рукавичках. Образ Екатерина дополнила боа перьев, которое держала в руках. Фотография получилась довольно интересной, а благодаря короткому платью - соблазнительной, так как хорошо видно пятую точку в нем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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Было дело
Было красиво
Было атмосферненько", - написала Никитина.
Фанаты поставили более 700 лайков и написали несколько комментариев:
"Ты что, крейзи?", "Красотка", "Мафия со 100% погружением".
Ранее мы сообщали, что известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала необычные кадры.
На кадрах Никитина стоит в черном топике и улыбается на камеру. И есть чему, ведь из топа выглядывает белый хомяк. Он лазил между грудьми, а в это время Екатерина смеялась, снимала и спрашивала, удобно ли ему. Видео получилось довольно забавным.
Сообщалось, что звезда "Квартал 95" Екатерина Никитина удивила поклонников своей спортивной формой.
Екатерина показала пользователям свой идеальный шпагат. Да не просто так, а вверх тормашками, стоя на руках. В такой позе можно во всех деталях рассмотреть соблазнительные формы Никитиной, особенно пятую точку, которую выгодно подчеркнули спортивные шорты.
Напомним, звезда "Квартал 95" в коротком топе засветила родинку на пикантном месте
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