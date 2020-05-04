Российский комик Максим Галкин отменил свои концерты из-за пандемии

Об этом артист рассказал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Он отметил, что майские концерты, которые должны были состояться в Эстонии, переносятся на сентябрь.

«Купленные ранее билеты действительны. Спасибо за понимание. Буду ждать встречи», - написал артист.

Он сопроводил пост ярким селфи, на котором предстал без прикрас – таким, каким он есть в жизни. Поклонники бурно отреагировали на его фото. Под постом оставили более 78 тысяч лайков.

"Стариком становишься", «Вы таки Оптимист, Макс)», «Максим, Матвиенко же сказала, что в этом году границы не откроются», «Макс, ты такой красавец! Такое мужественное лицо!», «Красивая фотография!», «Как идут вам длинные волосы как прибалтийский рыбак, так и езжайте туда на гастроли, Максим!», «Вы здесь похожи на Робин Гуда! Обожаю вас», - пишут пользователи сети.

Российская певица Ольга Бузова тоже отписалась под постом.

«Ты думаешь, что в сентябре уже можно будет спокойно давать концерты?», - написала она.

Галкин ответил, что не знает, но очень на это надеется. Отметим, что из-за пандемии артисты по всему миру отменили свои концерты. Сегодня многие из них буквально остались без работы, как и люди, которые работают на них.

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