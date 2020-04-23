Російський комік Максим Галкін записав смішну пародію на актора Юхима Шифріна

Відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Галкін забився в кут від Алли Пугачової, яка, по всій видимості, знімала його на камеру, і розмовляв по телефону, пародіюючи манеру розмови Шифріна. За сюжетом актор прикинувся собакою, щоб погуляти під час карантину і тепер його тримають у в'язниці. Галкін смішно обігрує ситуацію з затриманням і подальшим упізнанням Шифріна, а також жартує з приводу життя з бабусею - матір'ю дружини.

«З тещею я. Ми вдвох пішли гуляти, нас і зупинили. Чому гуляти не можна? З собакою можна. Вона показала на мене поліцейському і сказала, що я кабель. А я сказав, що вона с**а», - пожартував артист.

Судячи з усього, життя на карантині з Аллою Пугачовою для Галкіна справжнє щастя. Він охоче ділиться фото і відео з дітьми та Аллою.

«Продовжую ностальгічний серіал «Наша естрада про карантин»! Сидячи вдома, уявив, як наші найкращі сатирики можуть жартувати про карантин. 4-а серія - Юхим Шифрін», - написав Галкін.

За годину пост коміка подивилися понад 350 тисяч разів. В коментарях хвалять його пародію.

«Обажаю пародію на Юхима», «Прикольна зачіска бро)», «Посміялася від душі», «Дуже схоже», «Галкін, ти як завжди супер», - пишуть люди.

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